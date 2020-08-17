Видео, фото ⟩ Частный самолет, роскошный праздник и салют: как Нюша отметила свое 30-летие

Сначала он собрал близких Нюши и отвез всех на частном самолете в Турцию. Портал PeopleTalk.ru сообщает, что он завалил весь номер шариками. Вечером Сивов организовал роскошную праздничная вечеринку на пляже.

Из огней была выложена надпись "NYUSHA 29+1", которую завершало сердечко.

Нюша была счастлива и в восторге от такого праздника. Своими эмоциями она поделилась в Instagram.

"Best day ever", - написала она.

Среди гостей была замечена модель Виктория Лопырева с супругом бизнесменом Игорем Булатовым, блогер Елена Блиновская и близкая подруга семьи Наталья Гарт.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. В 2018 году у пары родилась дочь Симба. Это первый ребенок для певицы.