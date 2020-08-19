Ариана: дружба с Алсу, уроки вокала в Голливуде, ротация на MTV и успех песни "Под испанским небом"
16 августа свое 35-летие отметила популярная в 2000-х исполнительница Ариана. Ее хит "Под испанским небом" в начале "нулевых" знал почти каждый школьник. Она появилась на российской поп-сцене словно с небес, и также внезапно исчезла. RUS TVNET решил собрать информацию об этой исполнительнице.
Певица американского происхождения Ариана Гринблат использовала псевдоним Ариана Роуз. В России исполнительницу знали только по имени.
Родилась девочка в Хьюстоне. Ее родители были родом из России. По данный Peoples.ru отец Арианы был бизнесменом и главой представительства крупной компании.
Ариана была талантлива с самых юных лет. Она проявляла большой интерес к музыке. Тогда родители отдали девочку на уроки фортепиано.
Казалось, что ей предначертано стать певицей, ведь ее имя в переводе с греческого языка означает "нежная песня".
В 1992 году семья Арианы переезжает в Москву из Хьюстона. Девочка начинает посещать англо-американскую школу и изучать русский язык.
Ариану не смущает тот факт, кто она уже в другой стране. Девочка продолжает грезить о большой сцене.
В 12 лет родители отдают дочку заниматься хореографией. Параллельно девочка берет уроки вокала у одного из педагогов Гнесинского училища.
Согласно информации портала Spletnik.ru, далее происходит поворотный момент: отец знакомит Ариану со своим старым другом, советским и российским музыкантом, продюсером и создателем рок-группы "Круиз" Матвеем Аничкиным. Сразу же после того, как он услышал первые песни девочки, он разглядел в ней талант и решил стать продюсером будущей звезды. Отец взял на себя роль менеджера.
Ариана тогда исполняла преимущественно баллады о любви в жанре ритм-энд-блюз, который на тот момент не был популярен в СНГ.
Видео: Ариана - "Первая любовь"
Певица вернулась в США и брала уроки вокала и актерского мастерства у различных известных педагогов в Голливуде.
Одним из ее учителей стал Сет Риггз, у которого обучались такие звезды как Мадонна, Майкл Джексон, Барбара Стрейзанд, Стиви Уандер.
Девушка стала время от времени прилетать в Россию и продолжала работать с Матвеем Аничкиным на своими первыми композициями. В 2000 году вышла ее первая песня на английском языке "The Fire Was Dead".
Песня так пришлась по вкусу продюсерам, что она сразу же попала в ротацию MTV. После этого с девушкой заключила контракт компания Sony Music.
Видео: Ариана - "Почему так случилось"
Далее Ариана вместе с Аничкиным выпускает мини-альбом, в котором были две русскоязычные песни: "Новый год" и "Под испанским небом". Девушка также перевела их на английский язык. Композиция "Под испанским небом" просто взорвала чарты и хит-парады. Певица стала настоящей звездой. Ей стали вручать премии, приглашать на эфиры, она попала в ротацию на российские радиостанции. Она несколько раз получала "Золотой граммофон" и была лауреатом "Песни года". А в начале 2000-х ее номинировали даже на премию MTV Europe Music Awards как лучшую российскую исполнительницу.
Тогда мало кто догадывался, что певице на момент исполнения песни "Под испанским небом" было всего 14 лет.
Был снят одноименный клип. Девушка играла настоящую влюбленную, хотя сама тогда даже и не представляла как это.
Дальше у девушки вышел еще один хит "Ты не пожалеешь", а клип на него снял именитый режиссер Юрий Грымов.
В 2002 году вышел полноценный дебютный альбом Арианы, куда вошли все ее русскоязычные хиты, а также англоязычные треки - "I'll Do It All Again".
Следом в жизни девушки произошел дуэт, который подарил ей новые награды и номинации. Легендарная песня "Я тебя никогда не забуду" и рок-оперы "Юнона и Авось", которую она спела вместе с Александром Маршалом приобрела не только новое прочтение, но и новую волну популярности.
Девушка вновь получила премии "Золотой граммафон" и "Песню года".
В 2004 году Ариана выпускает второй диск - "Без компромиссов". В него вошло 12 композиций. Особенно слушателям запомнилась песня "Адажио", написанная на музыку итальянского композитора Томазо Альбинони.
Но, к сожалению этот альбом не приобрел такой популярности, которая была у хита "Под испанским небом".
В 2010 году Ариана сыграла свадьбу с сыном своего продюсера Львом Грачевым. На свадьбе присутствовала певица Алсу с супругом, которая является лучшей подругой девушки.
Пара выбрала своим домом США и перебралась в Нью-Йорк. Какое-то время они занимались ресторанным делом.
Свою личную жизнь Ариана сейчас не комментирует. Что касается дружбы с Алсу, то изредка в ее профиле появляются фотографии со звездой.