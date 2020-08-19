Ариана: дружба с Алсу, уроки вокала в Голливуде, ротация на MTV и успех песни "Под испанским небом"

Певица американского происхождения Ариана Гринблат использовала псевдоним Ариана Роуз. В России исполнительницу знали только по имени.

Родилась девочка в Хьюстоне. Ее родители были родом из России. По данный Peoples.ru отец Арианы был бизнесменом и главой представительства крупной компании.

Ариана была талантлива с самых юных лет. Она проявляла большой интерес к музыке. Тогда родители отдали девочку на уроки фортепиано.

Казалось, что ей предначертано стать певицей, ведь ее имя в переводе с греческого языка означает "нежная песня".

В 1992 году семья Арианы переезжает в Москву из Хьюстона. Девочка начинает посещать англо-американскую школу и изучать русский язык.

Ариану не смущает тот факт, кто она уже в другой стране. Девочка продолжает грезить о большой сцене.

В 12 лет родители отдают дочку заниматься хореографией. Параллельно девочка берет уроки вокала у одного из педагогов Гнесинского училища.

Согласно информации портала Spletnik.ru, далее происходит поворотный момент: отец знакомит Ариану со своим старым другом, советским и российским музыкантом, продюсером и создателем рок-группы "Круиз" Матвеем Аничкиным. Сразу же после того, как он услышал первые песни девочки, он разглядел в ней талант и решил стать продюсером будущей звезды. Отец взял на себя роль менеджера.

Ариана тогда исполняла преимущественно баллады о любви в жанре ритм-энд-блюз, который на тот момент не был популярен в СНГ.

Видео: Ариана - "Первая любовь"

Певица вернулась в США и брала уроки вокала и актерского мастерства у различных известных педагогов в Голливуде.

Одним из ее учителей стал Сет Риггз, у которого обучались такие звезды как Мадонна, Майкл Джексон, Барбара Стрейзанд, Стиви Уандер.

Девушка стала время от времени прилетать в Россию и продолжала работать с Матвеем Аничкиным на своими первыми композициями. В 2000 году вышла ее первая песня на английском языке "The Fire Was Dead".

Песня так пришлась по вкусу продюсерам, что она сразу же попала в ротацию MTV. После этого с девушкой заключила контракт компания Sony Music.

Видео: Ариана - "Почему так случилось"