Дети, молодой бойфренд и наркотики: Мадонна отметила день рождения на Ямайке

Популярная исполнительница Мадонна отметила свое 62-летие на Ямайке в кругу своих близких 23-летней Лурдес, 15-летнего Банды, 14-летней Чифундо, семилетних Эстер и Стеллы, и 26-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.
Фрагментами своего праздника звезда поделилась на своей Instagram-странице.
Певица старалась максимально насладиться пребыванием на острове. Она полностью окунулась в местную культуру. Мадонна с удовольствием присоединилась с танцам местных жителей.
Очевидно, что Мадонна праздновала на полную катушку. Об этом пишет Daily Mail.
Певица опубликовала в соцсетях не только фрагменты праздника, но и снимок с тарелкой марихуаны.
Поклонники и подписчики попешили поздравить звезду в комментариях и поддерживали в том, как она решила отпраздновать этот день.
Портал Spletnik.ru сообщает, что Мадонна остановилась в знаменитом отеле Round Hill Hotel and Villas в городе Монтего-Бей, где ранее уже отдыхали Меган Маркл и принц Гарри, Ральф Лорен, Пол Маккартни, Грейс Келли и многие другие.
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