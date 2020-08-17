Дети, молодой бойфренд и наркотики: Мадонна отметила день рождения на Ямайке

Фрагментами своего праздника звезда поделилась на своей Instagram-странице.

Певица старалась максимально насладиться пребыванием на острове. Она полностью окунулась в местную культуру. Мадонна с удовольствием присоединилась с танцам местных жителей.

Очевидно, что Мадонна праздновала на полную катушку. Об этом пишет Daily Mail.

Певица опубликовала в соцсетях не только фрагменты праздника, но и снимок с тарелкой марихуаны.

Поклонники и подписчики попешили поздравить звезду в комментариях и поддерживали в том, как она решила отпраздновать этот день.

Портал Spletnik.ru сообщает, что Мадонна остановилась в знаменитом отеле Round Hill Hotel and Villas в городе Монтего-Бей, где ранее уже отдыхали Меган Маркл и принц Гарри, Ральф Лорен, Пол Маккартни, Грейс Келли и многие другие.