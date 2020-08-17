Адвокат: "У Ефремова нарушения речи и онемение конечностей"

"Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность", - цитирует правозащитника агентство.

Пашаев объяснил, что от этой болезни умер и отец Ефремова. Он также отметил, что имеет на руках подтверждающие медицинские документы.

Сейчас актеру рекомендовано гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья. Адвокат попросил судью прикрепить документы к делу.

Напомним, 12 августа адвокат выступил с заявлением, что врачи диагностировали у актера инсульт. Информацию подтвердили и медики. 15 августа он был выписан из больницы.

В этот день во время заседания суда Пресненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован.

Агентство ТАСС тогда сообщило, что у актера произошел стеноз сосудов. Сужение сосудов головного мозга может быть следствием злоупотребления алкоголем.

Слушание было перенесено на 18 августа.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день. В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.