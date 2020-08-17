Пн, 17.08.2020
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Адвокат: "У Ефремова нарушения речи и онемение конечностей"

Михаил Ефремов

ФОТО: SERGEI ILNITSKY / EPA/ Scanpix

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил в Мосгорсуде, что у артиста из-за нарушения мозгового кровообращения выявлены нарушения речи и онемение конечностей. Об этом пишет ТАСС. 

"Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность", - цитирует правозащитника агентство. 

Пашаев объяснил, что от этой болезни умер и отец Ефремова. Он также отметил, что имеет на руках подтверждающие медицинские документы.

Сейчас актеру рекомендовано гулять два часа в день для улучшения состояния здоровья. Адвокат попросил судью прикрепить документы к делу. 

Напомним, 12 августа адвокат выступил с заявлением, что врачи диагностировали у актера инсульт. Информацию подтвердили и медики. 15 августа он был выписан из больницы. 

В этот день во время заседания суда Пресненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован.

Агентство ТАСС тогда сообщило, что у актера произошел стеноз сосудов. Сужение сосудов головного мозга может быть следствием злоупотребления алкоголем. 

Слушание было перенесено на 18 августа.

Контекст:

Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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