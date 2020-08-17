"Ковидные" рейды по барам и клубам Риги: в некоторых - нарушение на нарушении

С вечера прошлой пятницы до утра субботы Госполиция в сотрудничестве с полицией самоуправления проводила проверки в клубах и барах Риги. Их целью было проверить соблюдение ограничений, установленных в связи с Covid-19, а именно, закрываются ли увеселительные заведения после полуночи.

Проверки были проведены в 16 рижских клубах и барах. В семи из них выявлены нарушения установленных ограничений - они работали после полуночи, собирая таким образом большое количество посетителей.

В связи с выявленными нарушениями возбуждено семь административных дел. Штраф за нарушения ограничений для юридических лиц составляет от 140 до 5000 евро.

Сотрудники трех баров в центре Риги оказали сопротивление полиции, не желая пускать сотрудников правоохранительных органов в помещения, которые были открыты после полуночи.

В одном из таких баров в центре Риги были обнаружены и другие нарушения - на полу были замечены две упаковки порошкообразного веществ, вероятно, наркотического.

Вещество отправлено на экспертизу. Также в этом баре не соблюдались нормы закона об обороте алкогольных напитков.

О нарушениях ограничений, установленных в связи с Covid-19, жители могут сообщать полиции по номеру 110.