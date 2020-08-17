В США зафиксирована, возможно, самая высокая температура воздуха на Земле

Национальная метеорологическая служба США работает над подтверждением измерений.

Западный берег США сейчас переживает волну жары. Из-за высокой температуры воздуха в субботу в Калифорнии остановилась работа электростанции, в результате чего возникли перебои в подаче электроэнергии.

До сих пор самая высокая температура на планете, основанная на точных измерениях, составляла 54 градуса по Цельсию или 129,2 градуса по Фаренгейту. Она была зарегистрирована в 2013 году все там же в Долине смерти в Калифорнии.

В 1913 году в Долине смерти было зарегистрировано +56,6 градусов, однако в наши дни эти измерения считаются спорными.

В 1931 году в Тунисе была зафиксирована жара в +55 градусов, однако и эти измерения ставят под сомнение.

Ожидается, что волна жары в США достигнет кульминации в понедельник и вторник, после чего температура воздуха начнет снижаться, хоть жара и продолжится еще минимум десять дней.

Галерея: Долина смерти в Калифорнии