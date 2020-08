Группу Little Big обвинили в плагиате. С артистов хотят взыскать 140 тысяч евро

Валь Толетов является автором музыкальной композиции "Раз-раз-раз, это хардбасс". Он обвинил Little Big в плагиате. Мужчина направил жалобу в суд. Об этом он сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте".

Известно, что он хочет взыскать с Little Big 11 миллионов 750 тысяч рублей (примерно 140 тысяч евро).

Музыкант указывает, что Little Big позаимствовали образы из его видеоклипов. Также песни коллектива напоминают его композиции. К примеру, треки "Pop on the top" и "Слэмятся пацаны".