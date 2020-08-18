Cын погибшего в ДТП просит о максимальном наказании для Ефремова

Мужчина указывает, что актер до сих пор не выразил соболезнований.

"Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания", - цитируют Валерия Захарова "Известия".

В свою очередь вдова Сергея Захарова, выступая в суде, назвала актера убийцей.

Старший сын погибшего, Виталий Захаров, попросил суд признать его потерпевшим. Мужчина желает взыскать с Ефремова в случае обвинительного приговора 6,5 млн рублей (чуть более 74 тысяч евро).

Напомним, 18 августа в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Накануне, 17 августа, его адвокат Эльман Пашаев сообщил в Мосгорсуде, что у артиста из-за нарушения мозгового кровообращения выявлены нарушения речи и онемение конечностей.

Тем не менее Ефремов был доставлен в зал суда. Актер в состоянии самостоятельно передвигаться. С журналистами, находящимися у дверей, за которыми проходит слушание, Михаил Олегович не общается.

Пашаев пытался объяснить суду, что Ефремову необходимы двухчасовые прогулки, но его прошение было отклонено. Адвокат указывал, что у него есть необходимые документы, которые доказывают, что актер страдает хронической прогрессирующей болезнью легких. Правозащитник даже отмечал, что жизни артиста угрожает опасность.

Напомним, 12 августа адвокат выступил с заявлением о том, что врачи диагностировали у актера инсульт. Информацию подтвердили и медики. 15 августа он был выписан из больницы.

В этот день во время заседания суда Пресненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован. Слушание было перенесено на 18 августа.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день. В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.