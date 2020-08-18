Премьер Литвы о Беларуси: возможно, придется договариваться о санкциях с соседними странами

"Я считаю, что нужно сейчас (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц - от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов (...), и людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", - сказал Сквернялис.

"Если не удастся договориться глобально, тогда думаю, что нужно (...) собирать ближайших союзников, наши соседние государства", - добавил он.

По словам Сквернялиса, эти страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции.

Премьер Литвы подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и проведены новые, законные выборы.

После президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, Беларусь сотрясают крупные протесты сторонников оппозиции, омраченные грубым подавлением их правоохранительными органами. Задержано около 7 тысяч участников протестов, погибли два человека - один во время протестов, второй - в месте содержания под стражей.

С 13 августа на многих предприятиях Беларуси проходят протесты и забастовки.