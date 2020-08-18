Президента и премьер-министра Мали арестовали мятежники

Как сообщает "Медуза", на армейской базе Кати в 15 километрах от Бамако была стрельба.

Солдаты в Кати задержали офицеров. После этого из Бамако начали уезжать сотрудники правительства.

Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, пишет РИА "Новости".

В Мали с июня 2020 года идут протесты, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. По данным ООН и правозащитников, которые приводит Reuters, за время, что идут демонстрации, погибли не меньше 14 человек.