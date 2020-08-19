Как выработать хорошую привычку, или Забота о груди в любом возрасте женщины

"Если для здоровья груди каждая сделает то, что может сама, остальное сделают эффективные методы обследования. Каждая своевременно обнаруженная проблема решается!" - говорит гинеколог Объединения оздоровительных центров Карлина Элксне.

"Для обследования груди используются методы маммографии и ультрасонографии, но именно упоминание слова "маммография" нередко вызывает у женщин неприятные ассоциации и беспокойство о худшем. Однако маммографическое обследование информативно и полезно не только для диагностики злокачественных образований и не только для женщин за пятьдесят", - говорит гинеколог Карлина Элксне.

Когда надо проверять грудь?

Забота о груди должна стать привычкой, как только у молодой девушки начинается менструация. Грудь нужно проверять в день, когда заканчивается очередная менструация, - надо встать перед зеркалом, осмотреть грудь визуально, сравнить и тщательно ощупать каждую грудь, убедиться, что из соска нет выделений, ощупать лимфатические узлы под мышками и возле ключиц.

Также женщине после репродуктивного возраста один раз в месяц всегда в конкретную дату нужно осматривать и ощупывать грудь.

Что такое маммография?

Маммография - это радиологический метод обследования груди, и это также один из наиболее эффективных методов диагностики рака груди. "Нередко обследования, связанные с рентгеновскими лучами, пугают женщин, потому что есть опасения, что именно они могут вызвать рак, но в современном диагностическом оборудовании доза рентгеновского излучения настолько минимальна и лучи так сконцентрированы, что во время стандартного обследования (каковым является и маммография) они не причиняют никакого вреда. А если нет риска, нет и причины бояться маммографии", - ободряет гинеколог VCA Карлина Элксне.

В каких случаях делают маммографию?

Маммографию чаще всего используют, если:

в груди нащупывается какое-то образование;

есть выделения из соска;

сосок втянулся внутрь;

наблюдаются изменения кожи.

У этих симптомов нет возрастного ограничения - они могут быть, например, у очень молодых женщин. И им тоже можно делать маммографию. Правда, обычно первым выбором врача в обследовании молочной железы молодой женщины является ультрасонография. Но если врач назначил и маммографию, значит, необходимо получить дополнительную информацию, которая важна для здоровья женщины.

Надо учитывать, что маммография полезна для диагностики не только рака груди, но и доброкачественных изменений грудной железы, например кисты или фибромы.

Когда выбирают маммографию и когда - ультрасонографию?

Маммографическое и ультрасонографическое обследования не исключают друг друга, например, если с помощью ультрасонографического метода обнаруживают какое-либо образование, делают также маммографию (и наоборот), чтобы получить более полную информацию.

Для профилактики женщинам с 35 лет один раз в два года рекомендуется делать ультрасонографию грудной железы, а с 40 лет - маммографию.