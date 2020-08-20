"Нянчиться не станем": медики и педагоги объединят усилия в борьбе за зарплаты

Отраслевые организации здравоохранения и образования, возможно, объединят свои усилия, чтобы добиться установленной законом оплаты труда педагогов и медиков, заявила агентству LETA руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
На заседании совета LIZDA на этой неделе было принято решение обратиться к Латвийскому обществу врачей (LĀB) и Латвийской ассоциации медсестер (LMA) и обсудить возможность совместных действий, чтобы добиться от политиков выполнения закона.
По словам Ванаги, если в процессе разработки бюджета появятся признаки, что график повышения зарплат в следующем году не будет соблюдаться, профсоюз "нянчиться не станет".
"В прошлом году мы согласились на компромисс, что финансирование будет найдено в марте, но все равно пришлось напоминать и почти что организовывать пикет. Это горький урок, который говорит о том, что на высказывания политиков полагаться нельзя", - заявила председатель LIZDA.
Как сообщалось, LIZDA во вторник собирался выйти на пикет, требуя повышения зарплат преподавателей вузов, но правительство в тот же день постановило их повысить с 1 сентября, поэтому акция протеста была отменена. Поддержку пикету выразили и организации медиков.
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