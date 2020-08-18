С 1 сентября этого года будут повышены зарплаты преподавателей вузов

Согласно поправкам к правилам Кабинета министров, разработанным Министерством образования и науки, минимальная месячная ставка лектора вуза с 1 сентября составит 805 евро, что станет ориентиром для других ставок зарплаты.

Минимальная ставка зарплаты профессора составит 1569 евро, ассоциированного профессора - 1256 евро, доцента - 1005 евро, лектора - 805 евро, ассистента - 641 евро.

Планируется повышение ставок зарплат и для других сотрудников вузов и колледжей.

Как сообщает Министерство образования и науки, эта норма коснется примерно 593 профессоров вузов, 507 ассоциированных профессоров, 887 доцентов, 687 лекторов и 327 ассистентов, а также 62 доцентов государственных колледжей, 184 лекторов и 65 ассистентов.

Для повышение зарплат в этом году потребуется 383 777 евро, а в 2021, 2022 и 2023 годах - 1 151 328 евро.

Вопрос о выделении из государственного бюджета дополнительных средств в размере 1,15 млн евро в 2021 году и далее будет рассматриваться Кабинетом министров в процессе разработки законопроекта о среднесрочном бюджете и государственном бюджете на 2021 год.