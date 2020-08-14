Латвийское общество врачей поддерживает педагогов и примет участие в акции протеста

Латвийское общество врачей полностью поддерживает требования Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) повысить зарплаты преподавателям вузов и примет участие в предусмотренном 18 августа пикете у здания правительства, сообщила представитель по общественным отношениям ЛОВ Эвия Ансонска.
Решение о пикете LIZDA примет в понедельник, так как ждет решений правящей коалиции.
Как заявила президент общества врачей Илзе Айзсилнице, многие работники здравоохранения являются одновременно и преподавателями вузов, занимаются исследовательской деятельностью, поэтому ЛОВ обязано поддержать попытки педагогов добиться справедливой оплаты труда.
Как ранее сообщила руководитель LIZDA Инга Ванага, премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает выделение финансирования для повышения зарплат преподавателей вузов, но у профсоюза есть сомнения, что на эти цели найдутся средства в следующем году и в среднесрочном бюджете.
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