Латвийское общество врачей поддерживает педагогов и примет участие в акции протеста

Решение о пикете LIZDA примет в понедельник, так как ждет решений правящей коалиции.

Как ранее сообщила руководитель LIZDA Инга Ванага, премьер-министр Кришьянис Кариньш поддерживает выделение финансирования для повышения зарплат преподавателей вузов, но у профсоюза есть сомнения, что на эти цели найдутся средства в следующем году и в среднесрочном бюджете.