На Тейке отец съел конфеты ребенка, за что едва не получил кастрюлей супа. В дело вмешалась полиция

У указанного подъезда была встречена вызвавшая полицию женщина, которая тревожилась по поводу растущего в семье ребенка. Уже какое-то время родители друг на друга кричали. Во время ссоры в подъезде и был разлит суп.

Во время разговора из квартиры вышла женщина с ребенком. На вопрос, что произошло, мать ребенка пояснила, что поссорилась с мужем, так как он съел конфеты сына. Ребенок начал плакать, и она бросилась защищать своего отпрыска.

В порыве гнева она взяла кастрюлю с супом и бросила ее в мужа. Супруг в тот момент как раз открыл двери, чтобы уйти, поэтому кастрюля с грохотом вылетела в подъезд.

Версию мужа стражи порядка выслушать не смогли, так как он покинул место жительства и домой еще не вернулся.

Во время разговора ничто не свидетельствовало о том, что мать ребенка употребляла алкогольные напитки. И подъезд до прибытия полиции был убран.

Принимая во внимание, что ссоры в квартире происходят регулярно, вызвавшая полицию соседка пожелала написать заявление о нарушении покоя. После принятия заявления и переговоров с матерью ребенка помощь стражей порядка на месте событий уже не была нужна.