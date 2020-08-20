Чт, 20.08.2020
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На Тейке отец съел конфеты ребенка, за что едва не получил кастрюлей супа. В дело вмешалась полиция

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

12 августа в 12:41 муниципальная полиция Риги получила вызов на Тейку, где в ходе семейной ссоры в подъезде была разлита кастрюля супа. Для выяснения обстоятельств на место событий был направлен ближайший экипаж автопатруля.

У указанного подъезда была встречена вызвавшая полицию женщина, которая тревожилась по поводу растущего в семье ребенка. Уже какое-то время родители друг на друга кричали. Во время ссоры в подъезде и был разлит суп.

Во время разговора из квартиры вышла женщина с ребенком. На вопрос, что произошло, мать ребенка пояснила, что поссорилась с мужем, так как он съел конфеты сына. Ребенок начал плакать, и она бросилась защищать своего отпрыска.

В порыве гнева она взяла кастрюлю с супом и бросила ее в мужа. Супруг в тот момент как раз открыл двери, чтобы уйти, поэтому кастрюля с грохотом вылетела в подъезд.

Версию мужа стражи порядка выслушать не смогли, так как он покинул место жительства и домой еще не вернулся.

Во время разговора ничто не свидетельствовало о том, что мать ребенка употребляла алкогольные напитки. И подъезд до прибытия полиции был убран.

Принимая во внимание, что ссоры в квартире происходят регулярно, вызвавшая полицию соседка пожелала написать заявление о нарушении покоя. После принятия заявления и переговоров с матерью ребенка помощь стражей порядка на месте событий уже не была нужна.

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