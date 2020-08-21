Ближе, чем когда-либо. Мимо Земли пролетел астероид размером с автомобиль

Ближе, чем когда-либо мимо Земли пролетел новый астероид размером с автомобиль 2020 QG.
В воскресенье, 16 августа, всего в 2950 километрах от Земли пролетел астероид. К счастью, в Землю он не врезался. Как рассказали представители NASA журналистам издания Space, это ближайший известный астероид, который когда-либо пролетал мимо Земли, не врезавшись в нее.
Для астрономов это событие стало сюрпризом, так как никто не думал, что астероид пролетит так близко к Земле.
Даже больше - астрономы Паломарская обсерватории этот объект заметили только спустя шесть часов после того, как он достиг ближайшей точки к нашей планете.
"Астероид появился неожиданно, со стороны Солнца. Мы не предусматривали его приближение", - рассказал изданию Business Insider исследователь НАСА Пол Чодас.
Скорость астероида была очень большой, в частности, мимо Земли он пронесся со скоростью 44400 тысячи километров в час. Объект был размером с легковой автомобиль - диаметром примерно три на шесть метров.
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