Ближе, чем когда-либо. Мимо Земли пролетел астероид размером с автомобиль

В воскресенье, 16 августа, всего в 2950 километрах от Земли пролетел астероид. К счастью, в Землю он не врезался. Как рассказали представители NASA журналистам издания Space, это ближайший известный астероид, который когда-либо пролетал мимо Земли, не врезавшись в нее.

Для астрономов это событие стало сюрпризом, так как никто не думал, что астероид пролетит так близко к Земле.

Даже больше - астрономы Паломарская обсерватории этот объект заметили только спустя шесть часов после того, как он достиг ближайшей точки к нашей планете.

"Астероид появился неожиданно, со стороны Солнца. Мы не предусматривали его приближение", - рассказал изданию Business Insider исследователь НАСА Пол Чодас.

Скорость астероида была очень большой, в частности, мимо Земли он пронесся со скоростью 44400 тысячи километров в час. Объект был размером с легковой автомобиль - диаметром примерно три на шесть метров.