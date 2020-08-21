Пт, 21.08.2020
Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Александр Лукашенко

В Лиепае у Северного мола появилась русалка

ФОТО: publicitātes

Скульптор Эгон Першевиц совместно с художником Варисом Силиньшем создали скульптуру "Русалка Военного городка", в которой отображен образ русалки, что ждет своего любимого капитана. 

Дополнением скульптуры является также одноименный рассказ, который был опубликован в местной газете Kurzemes vārds.

"Это вовсе никакая не русалочка Ханса Кристиана Андерсена, это взрослая женщина и рассказ, как всегда, о любви. Это вовсе не мечтания маленькой девочки о любви, а мечта уже взрослой, опытной женщины о любви и, конечно, море", - сказал Першевиц. 

ФОТО: Пресс-фото

В проекте также участвовали художницы Агате Апкалне и Ивонна Калита.

ФОТО: Пресс-фото

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