В Лиепае у Северного мола появилась русалка

"Это вовсе никакая не русалочка Ханса Кристиана Андерсена, это взрослая женщина и рассказ, как всегда, о любви. Это вовсе не мечтания маленькой девочки о любви, а мечта уже взрослой, опытной женщины о любви и, конечно, море", - сказал Першевиц.