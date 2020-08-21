В Лиепае у Северного мола появилась русалка

Скульптор Эгон Першевиц совместно с художником Варисом Силиньшем создали скульптуру "Русалка Военного городка", в которой отображен образ русалки, что ждет своего любимого капитана.
Дополнением скульптуры является также одноименный рассказ, который был опубликован в местной газете Kurzemes vārds.
"Это вовсе никакая не русалочка Ханса Кристиана Андерсена, это взрослая женщина и рассказ, как всегда, о любви. Это вовсе не мечтания маленькой девочки о любви, а мечта уже взрослой, опытной женщины о любви и, конечно, море", - сказал Першевиц.
В проекте также участвовали художницы Агате Апкалне и Ивонна Калита.
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