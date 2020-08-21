Пт, 21.08.2020
Навальный не будет лечиться в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
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  • Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали на акции в поддержку Навального

Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали на акции в поддержку Навального

ФОТО: instagram.com/iravilkova/troyanovayana/коллаж RUS TVNET

В Москве во время акции в поддержку политика Алексея Навального задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".

Актрисы были на Красной площади с плакатом "Путин, отпусти Навального".

Супруг Трояновой, режиссер Василий Сигарев, утверждает, что женщины были доставлены в ОВД "Китай-город". Мужчина также подчеркнул, что Вилкова беременна и у нее "отошли воды, видимо, по дороге в ОВД".

Как сообщает ОВД-инфо, Ирину Вилкову увезли на "скорой помощи", у нее действительно отошли воды. Яна Троянова осталась в отделе полиции.

Хронология событий:

  • Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.
  • После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.
  • В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.
  • В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивает на транспортировке политика в Германию.
  • Российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск.
  • Они отмечают, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верят. 

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