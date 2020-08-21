Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали на акции в поддержку Навального

В Москве во время акции в поддержку политика Алексея Навального задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".
Актрисы были на Красной площади с плакатом "Путин, отпусти Навального".
И Ирина Вилкова! pic.twitter.com/R6hnyQsMUk— Александра (@Spavlichen) August 21, 2020
Супруг Трояновой, режиссер Василий Сигарев, утверждает, что женщины были доставлены в ОВД "Китай-город". Мужчина также подчеркнул, что Вилкова беременна и у нее "отошли воды, видимо, по дороге в ОВД".
Как сообщает ОВД-инфо, Ирину Вилкову увезли на "скорой помощи", у нее действительно отошли воды. Яна Троянова осталась в отделе полиции.
Хронология событий:
- Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.
- После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.
- В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.
- В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивает на транспортировке политика в Германию.
- Российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск.
- Они отмечают, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верят.
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