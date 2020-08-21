Пт, 21.08.2020
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На картах Google появится Балтийский путь. Он будет проходить от Вильнюса до границы с Латвией

Приложение Google Maps.

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Магистраль от Вильнюса до границы с Латвией на картах Google теперь будет отмечаться как Балтийский путь, сообщила в пятницу, 21 августа, канцелярия правительства Литвы.

Название Балтийского пути правительство Литвы присвоило магистрали от Вильнюса до Паневежиса, а также отрезку дороги Паневежис-Пасвалис-Рига до границы с Латвией в феврале.

Также канцелярия правительства сообщает, что дороги А2 и А10 теперь будут отмечены таким названием и на картах Google.

23 августа 1989 года в Балтийском пути приняло участие свыше миллиона человек, которые, взявшись за руки, создали живую цепь от Вильнюса до Таллина. Участники акции хотели показать миру, что Литва, Латвия и Эстония стремятся к прекращению советской оккупации и восстановлению независимости своих стран.

Балтийский пусть стал символом успешного ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь в знак протеста против китайской военной угрозы встали жители Тайваня, в 2013 году такую акцию повторили в Испании стремящиеся к независимости каталонцы. В прошлом году 40-километровая живая цепь протянулась в Гонконге в знак протеста против вмешательства Китая.

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