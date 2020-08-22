"У нас будет пополнение": Дмитрий Шепелев заинтриговал подписчиков

СМИ ранее сообщали, что Шепелев готовится к свадьбе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Заговорили даже о том, что женщина может быть беременна.

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев ФОТО: https://www.instagram.com/ansel_com/dmitryshepelev/коллаж Русский TVNET

В пятницу, 21 августа, Дмитрий решил высказаться в соцсетях.

"Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение! С 6 сентября", - подписал он под снимком, где позирует словно беременный.

В комментариях поклонники поспешили поздравить мужчину.

Но оказалось, что на самом деле Дмитрий говорит о новых выпусках своей программы. Телеведущий продолжает работу на канале ТНТ и ведет детскую передачу.

Напомним, в феврале 2020 года Шепелев, сообщил, что больше не работает на Первом канале.

Телеведущий объяснил, что ему якобы приходилось уговаривать гостей передачи обманывать зрителей. За это героям программы платились деньги. Шепелев говорил, что ему требовалось по указке начальства часто говорить про смерть Жанны, чтобы "пускать слезу". СМИ утверждали, что отказ Шепелева следовать сценарию привел к увольнению.

"Я не хочу жить прошлым, я не чей-то муж. Я - это я", - заявил он больше года назад в интервью Ксении Собчак. Сейчас Дмитрий уделяет много времени единственному сыну от покойной жены Жанны Фриске - Платону.