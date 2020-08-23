Вышел первый трейлер нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

В Сети появился первый трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.
Известно, что режиссер Мэтт Ривз ("Планета обезьян: революция", "Впусти меня") признался, что вдохновлялся "Китайским кварталом" Полански и "Таксистом" Скорсезе.
В роли женщины-кошки Зои Кравиц.
Трейлер был представлен во время онлайн-конференции компании Warner Brothers.
В новом фильме события разворачиваются спустя два года после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом, поэтому жители Готэма с опаской относятся к герою и не верят в него. Он расследует серию убийств, связанных с его семьей, в то время как в городе бесчинствует преступность и коррупция. Об этом пишет The Verge.
Фильм выйдет на широкие экраны 30 сентября 2021 года.
Видео: трейлер фильма "Бэтмен"
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