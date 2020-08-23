Вс, 23.08.2020
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Вышел первый трейлер нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

Роберт Паттинсон

ФОТО: Richard Shotwell / AP/ Scanpix

В Сети появился первый трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. 

Известно, что режиссер Мэтт Ривз ("Планета обезьян: революция", "Впусти меня") признался, что вдохновлялся "Китайским кварталом" Полански и "Таксистом" Скорсезе.

В роли женщины-кошки Зои Кравиц.

Трейлер был представлен во время онлайн-конференции компании Warner Brothers.

В новом фильме события разворачиваются спустя два года после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом, поэтому жители Готэма с опаской относятся к герою и не верят в него. Он расследует серию убийств, связанных с его семьей, в то время как в городе бесчинствует преступность и коррупция. Об этом пишет The Verge.

Фильм выйдет на широкие экраны 30 сентября 2021 года.

Видео: трейлер фильма "Бэтмен"

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