Вышел первый трейлер нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

В новом фильме события разворачиваются спустя два года после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом, поэтому жители Готэма с опаской относятся к герою и не верят в него. Он расследует серию убийств, связанных с его семьей, в то время как в городе бесчинствует преступность и коррупция. Об этом пишет The Verge.