Как звезды провели выходные: Николаев ездил по Латвии, Бородина на арбузах, а голая Каменских в поле

Кристина Асмус продолжает осваивать мастерство хэштегов



Подписчики и фанаты Светланы Лободы уже привыкли, что лицо ее младшей дочери тщательно скрывается, а вот секрет длины ног звезды до сих пор вызывает вопросы

Виктория Дайнеко перед началом работы. Удачный цвет платья!

Кстати, подписчики упрекнули Асмус в том, что у нее маникюр как у Насти Ивлеевой. Честно, мы даже не успели обратить внимание на маникюр - очень уж видео забавное получилось. Вы же тоже видели таких девушек?

Мы пониманм, что обнаженные прогулки Каменских появились в середине недели, но эти снимки подписчики еще долго не смогут забыть

Валерия на юбилее с подругами. Это конкурс какой-то, что надо быть в одинаковых шляпах?

Анастасия Волочкова на этот раз даже не в шпагате!

Подписчики считают, что у Сергея Лазарева штаны не по размеру, а как вам?

Дима Билан попробовал себя в роли Золушки. Итак, знаменитая сказка! Наши дни...

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна невероятно прекрасна и элегантна

Юлия Ковальчук и ее эмоции

Мы смотрим на Сергея Жукова и улыбаемся

В соцсетях подписчики разделились на два лагеря. Кто-то считает, что Ксения Бородина тут удлинила ноги, а кто-то - что это просто широкоугольная камера

Будни Анфисы Чеховой. Главное на фото - это тапочки

Андрей Мерзликин показал, где он ночует сегодня