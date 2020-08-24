Как звезды провели выходные: Николаев ездил по Латвии, Бородина на арбузах, а голая Каменских в поле

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Кристина Асмус продолжает осваивать мастерство хэштегов
Подписчики и фанаты Светланы Лободы уже привыкли, что лицо ее младшей дочери тщательно скрывается, а вот секрет длины ног звезды до сих пор вызывает вопросы
Виктория Дайнеко перед началом работы. Удачный цвет платья!
Кстати, подписчики упрекнули Асмус в том, что у нее маникюр как у Насти Ивлеевой. Честно, мы даже не успели обратить внимание на маникюр - очень уж видео забавное получилось. Вы же тоже видели таких девушек?
Мы пониманм, что обнаженные прогулки Каменских появились в середине недели, но эти снимки подписчики еще долго не смогут забыть
Валерия на юбилее с подругами. Это конкурс какой-то, что надо быть в одинаковых шляпах?
Анастасия Волочкова на этот раз даже не в шпагате!
Подписчики считают, что у Сергея Лазарева штаны не по размеру, а как вам?
Дима Билан попробовал себя в роли Золушки. Итак, знаменитая сказка! Наши дни...
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна невероятно прекрасна и элегантна
Юлия Ковальчук и ее эмоции
Мы смотрим на Сергея Жукова и улыбаемся
В соцсетях подписчики разделились на два лагеря. Кто-то считает, что Ксения Бородина тут удлинила ноги, а кто-то - что это просто широкоугольная камера
Будни Анфисы Чеховой. Главное на фото - это тапочки
Андрей Мерзликин показал, где он ночует сегодня
Николай Басков весь в заботе о своей кошечке Шанель
Игорь Николаев с женой и дочкой отправились на "Босоногую тропу". Звездная семья осталась в восторге!
Юлианна Караулова решила сделать фото в душе. Правда, почему-то позирует она там в одежде...
Кстати, мы заметили, что у Светланы Лободы похожее платье
Евгений Петросян отправился на фотосессию. Конечно, его супруга Татьяна Брухунова последовала за ним
Две женщины на кухне - Регина Тодоренко и Юлия Савичева
Полина Гагарина вся в работе!
Алла Борисовна и ее чудесные детки работают в саду
Алена Водонаева рассказала, какой день для нее самый важный в жизни
Король на отдыхе
Марув добавила немного декаданса
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