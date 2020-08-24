Пн, 24.08.2020
Массы выходят на улицы, но власть берут структуры. Если нет механизма, то каким образом будут формулироваться решения? Политолог Андрей Казакевич
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  • Как звезды провели выходные: Николаев ездил по Латвии, Бородина на арбузах, а голая Каменских в поле

Как звезды провели выходные: Николаев ездил по Латвии, Бородина на арбузах, а голая Каменских в поле

ФОТО: Instagram.com/igor_nikolaev_music/kamenskux/borodylia/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Кристина Асмус продолжает осваивать мастерство хэштегов
 

Подписчики и фанаты Светланы Лободы уже привыкли, что лицо ее младшей дочери тщательно скрывается, а вот секрет длины ног звезды до сих пор вызывает вопросы

Виктория Дайнеко перед началом работы. Удачный цвет платья!

Кстати, подписчики упрекнули Асмус в том, что у нее маникюр как у Насти Ивлеевой. Честно, мы даже не успели обратить внимание на маникюр - очень уж видео забавное получилось. Вы же тоже видели таких девушек?

Мы пониманм, что обнаженные прогулки Каменских появились в середине недели, но эти снимки подписчики еще долго не смогут забыть

Валерия на юбилее с подругами. Это конкурс какой-то, что надо быть в одинаковых шляпах?

Анастасия Волочкова на этот раз даже не в шпагате!

Подписчики считают, что у Сергея Лазарева штаны не по размеру, а как вам?

Дима Билан попробовал себя в роли Золушки. Итак, знаменитая сказка! Наши дни...

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна невероятно прекрасна и элегантна

Юлия Ковальчук и ее эмоции

Мы смотрим на Сергея Жукова и улыбаемся

В соцсетях подписчики разделились на два лагеря. Кто-то считает, что Ксения Бородина тут удлинила ноги, а кто-то - что это просто широкоугольная камера

Будни Анфисы Чеховой. Главное на фото - это тапочки

Андрей Мерзликин показал, где он ночует сегодня

Николай Басков весь в заботе о своей кошечке Шанель

Игорь Николаев с женой и дочкой отправились на "Босоногую тропу". Звездная семья осталась в восторге!

Юлианна Караулова решила сделать фото в душе. Правда, почему-то позирует она там в одежде...

Кстати, мы заметили, что у Светланы Лободы похожее платье

Евгений Петросян отправился на фотосессию. Конечно, его супруга Татьяна Брухунова последовала за ним

Две женщины на кухне - Регина Тодоренко и Юлия Савичева

Полина Гагарина вся в работе!

Алла Борисовна и ее чудесные детки работают в саду

Алена Водонаева рассказала, какой день для нее самый важный в жизни

Король на отдыхе

Марув добавила немного декаданса

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