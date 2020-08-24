Пн, 24.08.2020
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Ляйсан Утяшева шокировала подписчиков своей строгой диетой

Ляйсан Утяшева

ФОТО: https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

Телеведущая и бывшая спортсменка Ляйсан Утяшева рассказала своим подписчикам, что летом придерживается строгой диеты с интервальным голоданием. 

Оказалось, что звезда может не есть до 16 часов. От ужина она отказывается и предпочитает здоровый сон. 

Утяшева указала, что лето - это прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек.

"Дать себе шанс на детокс ... Уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться..." - написала она.

Этим летом супруга Павла Воли придерживается строгой диеты: 

До наступления жары, перед завтраком, она обязательно выпивает стакан воды натощак комнатной температуры, а потом идет на пробежку на природе (20 минут). После телезвезда позволяет себе завтрак - это обязательно вода комнатной температуры и фрукты, ягоды (смузи или салат). Обед у Утяшевой тоже начинается со стакана воды. Есть она предпочитает морепродукты (запеченную легкую рыбу/креветки) или филе курицы/индейки плюс сырые овощи. Что касается ужина, то она старается не есть после 20:00. Пьет воду и засыпает в 23:00. 

"Сон - лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка)", - считает она. 

Примечательно, что Ляйсан отказалась летом от кофе, сладкой холодной газированной воды и молочных коктейлей. Также Утяшева практикует три раза в неделю полноценный отказ от телефона, компьютера и т.д.

Поклонники звезды были несколько удивлены строгостью диеты. 

"А жить на 500 калорий в сутки нормально?", "Я Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно!", "Я бы с таким рационом просто умерла бы", "А ужин только вода?" - писали удивленные подписчики. 

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