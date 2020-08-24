Ляйсан Утяшева шокировала подписчиков своей строгой диетой

Оказалось, что звезда может не есть до 16 часов. От ужина она отказывается и предпочитает здоровый сон.

Утяшева указала, что лето - это прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек.

"Дать себе шанс на детокс ... Уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться..." - написала она.

Этим летом супруга Павла Воли придерживается строгой диеты:

До наступления жары, перед завтраком, она обязательно выпивает стакан воды натощак комнатной температуры, а потом идет на пробежку на природе (20 минут). После телезвезда позволяет себе завтрак - это обязательно вода комнатной температуры и фрукты, ягоды (смузи или салат). Обед у Утяшевой тоже начинается со стакана воды. Есть она предпочитает морепродукты (запеченную легкую рыбу/креветки) или филе курицы/индейки плюс сырые овощи. Что касается ужина, то она старается не есть после 20:00. Пьет воду и засыпает в 23:00.

"Сон - лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка)", - считает она.

Примечательно, что Ляйсан отказалась летом от кофе, сладкой холодной газированной воды и молочных коктейлей. Также Утяшева практикует три раза в неделю полноценный отказ от телефона, компьютера и т.д.

Поклонники звезды были несколько удивлены строгостью диеты.