В Риге опять провалилась брусчатка на улице Гертрудес

Брусчатка провалилась на небольшом участке рядом с колодцем Rīgas ūdens на улице Гертрудес, недалеко от пересечения с улицей Кр. Барона. Прохожие отметили опасное место, поставив стул с открытой террасы соседнего кафе.

Позже это место осмотрели сотрудники Рижской муниципальной полиции.

Rīgas ūdens приступило к предотвращению обрушения тротуара на улице Гертрудес, сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Он отметил, что причина обрушения тротуара пока неизвестна. Это будет выяснено во время ремонта.

RUS TVNET уже сообщал, что в июне на улице Гертрудес дважды образовывались ямы, в которые провалились три машины.

Галерея: Очередная яма на улице Гертрудес