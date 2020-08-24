Сегодня, 24 августа, в Риге опять провалилась брусчатка на улице Гертрудес, сообщает агентство LETA.
Брусчатка провалилась на небольшом участке рядом с колодцем Rīgas ūdens на улице Гертрудес, недалеко от пересечения с улицей Кр. Барона. Прохожие отметили опасное место, поставив стул с открытой террасы соседнего кафе.
Позже это место осмотрели сотрудники Рижской муниципальной полиции.
Rīgas ūdens приступило к предотвращению обрушения тротуара на улице Гертрудес, сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью Rīgas ūdens Артур Муцениекс.
Он отметил, что причина обрушения тротуара пока неизвестна. Это будет выяснено во время ремонта.
RUS TVNET уже сообщал, что в июне на улице Гертрудес дважды образовывались ямы, в которые провалились три машины.
Галерея: Очередная яма на улице Гертрудес
August 24, 2020
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