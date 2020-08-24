Пн, 24.08.2020
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В Риге опять провалилась брусчатка на улице Гертрудес

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Сегодня, 24 августа, в Риге опять провалилась брусчатка на улице Гертрудес, сообщает агентство LETA. 

Брусчатка провалилась на небольшом участке рядом с колодцем Rīgas ūdens на улице Гертрудес, недалеко от пересечения с улицей Кр. Барона. Прохожие отметили опасное место, поставив стул с открытой террасы соседнего кафе.

Позже это место осмотрели сотрудники Рижской муниципальной полиции.

Rīgas ūdens приступило к предотвращению обрушения тротуара на улице Гертрудес, сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Он отметил, что причина обрушения тротуара пока неизвестна. Это будет выяснено во время ремонта.

RUS TVNET уже сообщал, что в июне на улице Гертрудес дважды образовывались ямы, в которые провалились три машины.

Галерея: Очередная яма на улице Гертрудес

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