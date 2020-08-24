"Нет такого горя, которое нельзя пережить": Яна Троянова о смерти сына, пьянстве и Ефремове

Российская актриса театра и кино Яна Троянова сыграла множество запоминающихся ролей, но полюбилась зрителям после роли в жизненном сериале "Ольга". В интервью с Ксенией Собчак она не стала скрывать о своей борьбе с алкоголизмом, самоубийстве сына и той слабости, когда сама хотела покончить с этой жизнью.
Сейчас актриса замужем за режиссером Василием Сигаревым. С ним она столкнулась в 2009 году, а спустя полгода умер ее единственный сын, 20-летний Николай.
В средней школе парень связался с плохой компанией, в его жизни появились наркотики и алкоголь. Молодой человек даже год сидел в тюрьме. Когда Яна закончила работу над картиной "Жить", то узнала, что Николай повесился.
Трояновой было страшно, что журналисты узнают, что ее сын покончил с собой. Долгое время она старалась скрывать эту часть своей биографии.
"Я не могла заговорить об этом", - призналась актриса.
Это ее губило. Яна начала употреблять алкоголь. Муж сказал ей, что пора уже об этом начать говорить.
"Нет такого горя, которое нельзя пережить", - уверена Троянова.
Актриса осознает, что она уже это пережила и "с уважением отпустила" сына, понимая, что это его выбор. После его смерти, Яна пила три года. Актриса отмечает, что поступала тогда как эгоистка. Однажды она села в свою спортивную машину, включила Земфиру, разогналась, выехала на встречную полосу и отпустила руки. В тот момент Троянова понимала, что дальше жить не может.
"В этот момент не работает мозг... Все как в х****м кино", - призналась она.
В тот момент руль сам свернул на другую сторону дороги. Столкновения не произошло. Потом Яне во сне явился сын, который запретил ей совершать что-то подобное.
Когда актриса узнала про историю с Михаилом Ефремовым, она почувствовала то, что испытывала сама - "падение алкоголизмом". Троянова указала, что следует понимать, что он никого не хотел убивать. В трагедии виновата болезнь.
"Это болезнь... Человек в беде", - отметила она.
Сейчас Яна перестала следить за процессом. По ее мнению, уже началась "постанова".
"Сделал - отвечай!" - считает актриса.
Тот факт, что он предлагал деньги семье погибшего - это хороший выход.
Ксения Собчак и Яна Троянова сошлись на том, что семья отказалась от денег, потому что они боялись осуждения общества и шли к "прилюдной порке".
"Не умеем договариваться, потому что боимся осуждения", - подчеркнула актриса.
В какой-то момент Троянова поняла, что не имеет права страдать. Она посчитала, что не даст обществу увидеть себя жертвой. Скоро у Яны уже семь лет трезвости. Актриса всегда помнит, что у нее несовместимость с алкоголем - ей нельзя употреблять спиртное.
Видео: Яна Троянова в программе "Осторожно, Собчак!"
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