"Нет такого горя, которое нельзя пережить": Яна Троянова о смерти сына, пьянстве и Ефремове

Сейчас актриса замужем за режиссером Василием Сигаревым. С ним она столкнулась в 2009 году, а спустя полгода умер ее единственный сын, 20-летний Николай.

В средней школе парень связался с плохой компанией, в его жизни появились наркотики и алкоголь. Молодой человек даже год сидел в тюрьме. Когда Яна закончила работу над картиной "Жить", то узнала, что Николай повесился.

Трояновой было страшно, что журналисты узнают, что ее сын покончил с собой. Долгое время она старалась скрывать эту часть своей биографии.

"Я не могла заговорить об этом", - призналась актриса.

Это ее губило. Яна начала употреблять алкоголь. Муж сказал ей, что пора уже об этом начать говорить.

"Нет такого горя, которое нельзя пережить", - уверена Троянова.

Актриса осознает, что она уже это пережила и "с уважением отпустила" сына, понимая, что это его выбор. После его смерти, Яна пила три года. Актриса отмечает, что поступала тогда как эгоистка. Однажды она села в свою спортивную машину, включила Земфиру, разогналась, выехала на встречную полосу и отпустила руки. В тот момент Троянова понимала, что дальше жить не может.

"В этот момент не работает мозг... Все как в х****м кино", - призналась она.

В тот момент руль сам свернул на другую сторону дороги. Столкновения не произошло. Потом Яне во сне явился сын, который запретил ей совершать что-то подобное.

ФОТО: скриншот видео

Когда актриса узнала про историю с Михаилом Ефремовым, она почувствовала то, что испытывала сама - "падение алкоголизмом". Троянова указала, что следует понимать, что он никого не хотел убивать. В трагедии виновата болезнь.

"Это болезнь... Человек в беде", - отметила она.

Сейчас Яна перестала следить за процессом. По ее мнению, уже началась "постанова".

"Сделал - отвечай!" - считает актриса.

Тот факт, что он предлагал деньги семье погибшего - это хороший выход.

Ксения Собчак и Яна Троянова сошлись на том, что семья отказалась от денег, потому что они боялись осуждения общества и шли к "прилюдной порке".

"Не умеем договариваться, потому что боимся осуждения", - подчеркнула актриса.

В какой-то момент Троянова поняла, что не имеет права страдать. Она посчитала, что не даст обществу увидеть себя жертвой. Скоро у Яны уже семь лет трезвости. Актриса всегда помнит, что у нее несовместимость с алкоголем - ей нельзя употреблять спиртное.

Видео: Яна Троянова в программе "Осторожно, Собчак!"