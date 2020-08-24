В США полицейские выстрелили чернокожему мужчине в спину; в штате начались столкновения

По данным агентства, мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошок и затем выстрелили. По словам соседей, стрельба произошла на глазах у детей пострадавшего.

Полиция Кеноши опубликовала заявление, в котором заявила, что прибыла на вызов в связи с инцидентом "бытового насилия". Также полиция отметила, что во время инцидента полицейский выстрелил.

"Полицейские сразу же оказали помощь тому человеку. Его по воздуху доставили в больницу Милуоки. Он находится в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

Губернатор Висконсина Тони Эверс в своем Twitter написал, что в "спину Джейкоба Блейка выстрелили несколько раз средь бела дня". Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

"Хотя мы не знаем еще всех подробностей, мы точно уверены в том, что он не первый чернокожий мужчина или человек, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", - подчеркнул губернатор.

Издание Milwaukee Journal Sentinel пишет, что после того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией, правоохранители оттесняли протестующих от здания полиции и применяли слезоточивый газ. Власти объявили в городе комендантский час.

С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.