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"В Россию с любовью": как Шон Коннери отдыхал от поклонников в Советском Союзе

ФОТО: BBC News

Шотландский актер Шон Коннери известен всему миру прежде всего как эталонный Джеймс Бонд. Однако, в отличие от некоторых своих коллег по этой роли, ему удалось не стать заложником образа агента 007 и успешно попробовать себя в самых разных жанрах. Дважды Коннери приезжал сниматься в СССР, где, в отличие от остального мира, его мало кто знал. К 90-летию актера Би-би-си рассказывает, чем (помимо песни Высоцкого) запомнились эти визиты и как Коннери удалось отдохнуть от оглушительной славы по ту сторону железного занавеса.

Взлет популярности Коннери начался сразу вслед за самым напряженным периодом холодной войны: первый фильм о Джеймсе Бонде вышел в прокат через год после Карибского кризиса, когда отношения Советского Союза с США и Британией все еще оставались крайне сложными.

Тем не менее, уже во втором фильме о Бонде - "Из России с любовью" - просматриваются признаки разрядки: продюсеры картины решили отступить от текста романа, в котором главным злодеем был генерал СМЕРШ по фамилии Грубозабойщиков, и в фильме Бонду противостоит некая таинственная криминальная организация СПЕКТР. Агент 007 в исполнении Коннери по сюжету не только влюбляется в сотрудницу советского консульства в Турции Татьяну Романову, но и спасает из рук преступников советскую шифровальную машину "Лектор".

Роль "девушки Бонда" Татьяны Романовой исполнила итальянская актриса Даниэла Бианки

Getty Images

 

После пятого фильма о Джеймсе Бонде Коннери начал уставать от этой роли и все сильнее опасался, что образ агента 007 помешает ему получить другие интересные предложения от режиссеров. Продюсеры "бондианы" не смогли убедить его остаться в проекте и начали спешно искать другого актера, а Коннери на какое-то время остался без работы. Тут-то ему и поступило предложение сняться в совместном итало-советском фильме "Красная палатка".

"Один у разрушенного стола"

Масштабное эпическое полотно о спасении арктической экспедиции Умберто Нобиле режиссировал единственный в советской истории обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Михаил Калатозов, а продюсером с итальянской стороны был Франко Кристальди, супруг актрисы Клаудии Кардинале, которая сыграла в фильме одну из главных ролей.

На роль первооткрывателя Южного полюса Руаля Амундсена планировалось пригласить звезду западного кино первой величины - предложения были отправлены Лоуренсу Оливье, Полу Скофилду и Джону Уэйну, однако все они отказались работать с советскими кинематографистами в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. Коннери, как раз искавший себе новую роль после "бондианы", неожиданно согласился.

Поскольку шотландскому актеру на момент съемок не было 40 лет, а Амундсену по сюжету было уже 55, то Коннери предстает на экране основательно загримированным и с седыми волосами. Все свои реплики Коннери произносил на английском языке, а в итоговом варианте картины его дублировал актер Юрий Яковлев.

Как вспоминает директор картины Борис Криштул в своей книге "В титрах последний", в СССР никто не знал Коннери в лицо, поскольку фильмы о Бонде в советский прокат не выпускались. Перед встречей актера в аэропорту советским кинематографистам пришлось спешно разыскивать его фотографию, чтобы сразу узнать звезду в толпе прилетающих.

"Наши граждане не проявили никакого интереса к появлению на советской земле звезды мирового экрана, - вспоминает Борис Криштул. - Никто не показывал на него пальцем и ни один не бросился за автографом. Сначала, как мне показалось, Коннери этому даже обрадовался. Но пока ждали багаж, в его глазах потихоньку стало появляться недоумение. Почему меня не рвут на части? - можно было прочесть на этом лице. Возможно, он хотел задать этот вопрос мне еще в аэропорту, но задал его через два дня на "Мосфильме".

- А что, - спросил он, - Бонд еще не вышел в Москве?

- А он и не выйдет, - ответил я".

Тему приезда голливудской звезды в СССР позднее иронично обыграл Владимир Высоцкий в своей "Песне про Джеймса Бонда, про агента 007". Там тоже отмечается, что советские люди совершенно не обратили внимания на знаменитого заморского актера, зато дружно приветствовали прилетевшего вместе с ним чемпиона по стендовой стрельбе.

"Довольный, что его не узнавали,

Он одеяло снял в "Национале",

Но, несмотря на личность и акцент,

Его там обозвали оборванцем,

Который притворялся иностранцем

И заявлял, что, дескать, он агент".

Во время своих выступлений Высоцкий рассказывал, что под конец пребывания в СССР Коннери устал от одиночества и отсутствия поклонников и решил организовать застолье для своих коллег-кинематографистов: накрыл хороший стол, накупил деликатесов и напитков в магазине "Березка". Однако из-за языкового барьера (среди советской команды никто не говорил по-английски) и обилия алкоголя живого общения не получилось.

"В общем всё выпили, съели, да ушли. И он (Коннери) остался один у разрушенного стола и долго, вероятно, повторял: "Да, это действительно таинственная страна!" - вспоминал Высоцкий.

Тем не менее, актеру старались оказывать максимальное внимание и исполнять практически любую его прихоть. Первым же его желанием по приезде в СССР было отнюдь не посещение Красной площади и сувенирных магазинов, а просмотр фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев", который к тому времени хоть и был завершен, но лежал на "полке" из-за опасений советской цензуры.

Как пишет Борис Криштул, Калатозову какими-то невероятными усилиями удалось добиться показа картины для Коннери. На просмотре, помимо шотландской звезды, присутствовал только капитан сборной СССР по хоккею Борис Майоров с женой. В ограниченный прокат лента вышла только через два года, в 1971 году.

Советский моряк и британский издатель

После "Красной палатки" Коннери еще один раз вернулся к роли Бонда и начал активно сниматься в самых разных проектах, однако снова столкнуться с советскими реалиями ему довелось только через 20 лет, незадолго до распада СССР.

В 1989 году Коннери пригласили на роль командира советской подводной лодки в триллере "Охота за "Красным Октябрем" по роману Тома Клэнси. По сюжету, капитан Марко Рэмиус хочет сбежать из СССР и сдаться американцам во время учений Северного флота.

Коннери не только исполнил главную роль в фильме, но и участвовал в написании сценария, причем особое внимание уделял именно русским персонажам. "Мне казалось, что русские (в сценарии) выражаются слишком по-американски. Я подумал, что они должны звучать как-то по-другому, иметь другой взгляд на вещи, по-другому строить предложения… вот что меня интересовало", - рассказывал актер в интервью изданию Los Angeles Times во время съемок.

Советский капитан Марко Рэмиус в исполнении Коннери хочет получить политубежище в США

Getty Images

 

Вскоре после "Красного Октября" Коннери довелось второй раз посетить Советский Союз, на этот раз для съемок шпионского фильма "Русский отдел". Съемки картины проходили в Ленинграде, Загорске и Москве, часть эпизодов снималась также в подмосковном Переделкине. Коннери сыграл британского издателя Барли Блэра, который влюбляется в сотрудницу московского издательства Катю и втягивается в сложные шпионские игры между британской и советской разведками. "Русский отдел" стал вторым чисто голливудским фильмом, снятым на территории СССР (первым был боевик "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером).

Во время съемок Коннери жил в гостинице "Украина", жаловался на холодную погоду и, как и в первый свой приезд, не был обласкан вниманием советских граждан, хотя к тому времени несколько фильмов с его участием уже попали в советский прокат. Актер также сетовал на неторопливую работу своих советских коллег.

"Мы обнаружили, что они (советские члены группы) работают в более расслабленном ритме, и я думаю, что Горбачев старается это изменить. То, что у них занимает несколько дней, мы обычно делаем за пару часов", - говорил актер в интервью Washington Post.

Во время съемок фильма, которые велись в самый сложный момент Перестройки и всеобщего дефицита, не обошлось без скандала, который разгорелся вокруг партнерши Коннери по фильму - актрисы Мишель Пфайффер, исполнившей роль Кати. Она обратила внимание на то, что во время обеденных перерывов на съемках советским сотрудникам не позволялось есть блюда, подававшиеся западным кинематографистам, и отказалась продолжать работать до тех пор, пока ее русским коллегам не разрешат питаться тем же, что едят западные гости.

Мишель Пфайффер приехала в СССР вместе с Коннери и очень жалела советских людей

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"В стране, где невозможно достать еду, где невозможно найти мыло, они смотрели, как мы поглощаем полные тарелки горячих, дымящихся спагетти. В ту ночь я не спала, это было очень тяжело", - рассказывала Пфайффер в интервью журналу Esquire.

После съемок в "Русском отделе" Коннери больше не ездил в СССР и Россию, хотя именно с падением железного занавеса началась его огромная популярность среди российских зрителей, у которых спустя 30 лет наконец появилась возможность посмотреть первые фильмы о Джеймсе Бонде.

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