"В Россию с любовью": как Шон Коннери отдыхал от поклонников в Советском Союзе

Взлет популярности Коннери начался сразу вслед за самым напряженным периодом холодной войны: первый фильм о Джеймсе Бонде вышел в прокат через год после Карибского кризиса, когда отношения Советского Союза с США и Британией все еще оставались крайне сложными.

Тем не менее, уже во втором фильме о Бонде - "Из России с любовью" - просматриваются признаки разрядки: продюсеры картины решили отступить от текста романа, в котором главным злодеем был генерал СМЕРШ по фамилии Грубозабойщиков, и в фильме Бонду противостоит некая таинственная криминальная организация СПЕКТР. Агент 007 в исполнении Коннери по сюжету не только влюбляется в сотрудницу советского консульства в Турции Татьяну Романову, но и спасает из рук преступников советскую шифровальную машину "Лектор".

Роль "девушки Бонда" Татьяны Романовой исполнила итальянская актриса Даниэла Бианки Getty Images

После пятого фильма о Джеймсе Бонде Коннери начал уставать от этой роли и все сильнее опасался, что образ агента 007 помешает ему получить другие интересные предложения от режиссеров. Продюсеры "бондианы" не смогли убедить его остаться в проекте и начали спешно искать другого актера, а Коннери на какое-то время остался без работы. Тут-то ему и поступило предложение сняться в совместном итало-советском фильме "Красная палатка".

"Один у разрушенного стола"

Масштабное эпическое полотно о спасении арктической экспедиции Умберто Нобиле режиссировал единственный в советской истории обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Михаил Калатозов, а продюсером с итальянской стороны был Франко Кристальди, супруг актрисы Клаудии Кардинале, которая сыграла в фильме одну из главных ролей.

На роль первооткрывателя Южного полюса Руаля Амундсена планировалось пригласить звезду западного кино первой величины - предложения были отправлены Лоуренсу Оливье, Полу Скофилду и Джону Уэйну, однако все они отказались работать с советскими кинематографистами в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. Коннери, как раз искавший себе новую роль после "бондианы", неожиданно согласился.

Поскольку шотландскому актеру на момент съемок не было 40 лет, а Амундсену по сюжету было уже 55, то Коннери предстает на экране основательно загримированным и с седыми волосами. Все свои реплики Коннери произносил на английском языке, а в итоговом варианте картины его дублировал актер Юрий Яковлев.

Как вспоминает директор картины Борис Криштул в своей книге "В титрах последний", в СССР никто не знал Коннери в лицо, поскольку фильмы о Бонде в советский прокат не выпускались. Перед встречей актера в аэропорту советским кинематографистам пришлось спешно разыскивать его фотографию, чтобы сразу узнать звезду в толпе прилетающих.