"Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь": Пресняков о проблемах с алкоголем

Владимир Пресняков рассказал, что проблемы с алкоголем у него начались после расставания с Кристиной Орбакайте в 1996 году.

Неудачи в личной жизни артист стал "залечивать" спиртным. Он начал выпивать с коллегами по 5-6 бутылок коньяка, постепенно такие вечеринки стали выходить из-под контроля.

"Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь", - признался артист.

Пресняков отметил, что именно семья и друзья не дали ему спиться, а гордиться этим ни в коем случае нельзя.

Артист признавался, что именно он виноват в расставании с Кристиной Орбакайте. Исполнитель отметил, что тяжело переживал разрыв, однако это пошло ему только на пользу.

"У меня была мощная социопатия, мания преследования, потом у меня был большой стресс по жизни, и это все пропало. Я благодарен этому стрессу. Стресс - это первое расставание с любимой... Кристиной. Пропало все, потому что тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда", - рассказал Пресняков.

"Каждый раз говорю: "Боженька, прости меня". Прошу о пощаде за то, как вел себя в то время, потому что оно было неправильное", - добавил артист.

Владимир Пресняков справился с алкогольной зависимостью и уже 10 лет счастлив в браке с певицей Натальей Подольской. Пара воспитывает 5-летнего сына Артемия, и сейчас исполнительница беременна во второй раз.