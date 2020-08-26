Forbes составил рейтинг блогеров с самым большим доходом в Instagram: Ксения Собчак стала лидером

За год доход телеведущей от рекламы в Instagram составил 1,48 млн долларов. Она рекламирует разные бренды - это и техника Bork, и косметика Mixit.

При этом на доход Собчак не повлиял скандал с немецким автопроизводителем Audi. Ведущая представляла бренд в России в течение восьми лет, однако после "расистских" публикаций на тему афроамериканских волнений в США компания разорвала с ней контракт. По словам Ксении, она получила предложения о рекламных контрактах еще от двух брендов.

Второе место заняла певица Полина Гагарина. Ее доход составил 0,89 млн долларов.

На третьем месте в списке оказалась телеведущая и блогер Ида Галич с доходом 0,85 млн долларов.

В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина - 0,77 млн, телеведущая Настя Ивлеева - 0,61 млн, телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова - по 0,6 млн.

Как сообщает журнал Forbes, анализ доходов блогеров был проведен при содействии исследовательской компании WhoIsBlogger. Специалисты изучили аккаунты с числом подписчиков более 2 млн человек, из которых выбрали 33 блогеров с наибольшим количеством рекламных постов за год.