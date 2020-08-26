Пт, 28.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Сколько стоит обучение в частных школах детей Шепелева, Реввы, Седоковой и других российских звезд

Сколько стоит обучение в частных школах детей Шепелева, Реввы, Седоковой и других российских звезд

ФОТО: Instagram

Приближается 1 сентября, и звездные дети, как и все остальные, пойдут в школы, но не в простые, а в частные. "Комсомольская правда" рассказывает, сколько будет стоить обучение детей Дмитрия Шепелева, Александра Реввы, Анны Седоковой и других российских звезд.

Большинство звездных наследников обучаются в элитных школах Подмосковья, неподалеку от загородных домов артистов.

Сын Дмитрия Шепелева Платон 1 сентября идет во второй класс. Обучение в частной школе Москвы обходится его папе в 15 600 евро в год.

В Павловской гимназии (Подмосковье) учатся дети Александра Реввы, Ани Лорак, Глюкозы, Славы и других звезд, живущих неподалеку. Стоимость учебного года в этой гимназии - 16 500 евро.

В Ломоносовской школе в Подмосковье учатся наследники Владимира Соловьева, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой и многих других знаменитостей.

Обучение обходится родителям в 15 900 евро за учебный год.

Дети Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной учатся в гимназии имени Евгения Примакова (Подмосковье). Детей сюда зачисляют после вступительных экзаменов. Стоимость обучения - 7 830 евро за десять месяцев учебного года.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back