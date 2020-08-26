Сколько стоит обучение в частных школах детей Шепелева, Реввы, Седоковой и других российских звезд

Большинство звездных наследников обучаются в элитных школах Подмосковья, неподалеку от загородных домов артистов.

Сын Дмитрия Шепелева Платон 1 сентября идет во второй класс. Обучение в частной школе Москвы обходится его папе в 15 600 евро в год.

В Павловской гимназии (Подмосковье) учатся дети Александра Реввы, Ани Лорак, Глюкозы, Славы и других звезд, живущих неподалеку. Стоимость учебного года в этой гимназии - 16 500 евро.

В Ломоносовской школе в Подмосковье учатся наследники Владимира Соловьева, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой и многих других знаменитостей.

Обучение обходится родителям в 15 900 евро за учебный год.

Дети Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной учатся в гимназии имени Евгения Примакова (Подмосковье). Детей сюда зачисляют после вступительных экзаменов. Стоимость обучения - 7 830 евро за десять месяцев учебного года.