Сериал "Ольга" возвращается на экраны после двухлетнего перерыва

В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Как описывает ситуацию неудавшийся жених Ольги Гриша: "Аня жениха выгнала, Тимофей со шпаной связался, дядя Юра вообще цементом могилы заливает... а ей фиолетово!".

Только возвращение матери-героини может спасти семью… Но захочет ли Ольга в очередной раз быть самой сильной и решать за всех?

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Герои "Ольги" вовсе не пропали с радаров - они взяли паузу в два года, чтобы аккумулировать силы, заметно подрасти (касается молодых актеров) и дать бой суровой жизни и здравому смыслу, используя фирменный арсенал суперспособностей: умение вляпаться без каких-либо предпосылок к этому, сломать ногу на ровном месте, устроить пожар в бане или потоп в бассейне. Дирижирует оркестром косячных по-прежнему Ольга (Яна Троянова).

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В новых сериях комедийного проекта ТНТ семейство Терентьевых начинает безудержно спасать окружающих. Чего бы им и спасаемым это ни стоило. Сестра Ленка (Алина Алексеева) вызволяет молодого отца своего ребенка Пушкина (Филипп Ершов) из армейской части и готовится к свадьбе, дочь Аня (Ксения Суркова) помогает странному Льву (Юрий Борисов) научиться заботиться не только об окружающих, но и о ней с их ребенком, сын Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик) спасает соседку Сашу (Анастасия Матвеева) от неблагополучного отца, бухарика Жоры (Павел Майков), параллельно сам впутываясь все глубже в криминальные истории. Даже Юрген (Василий Кортуков) хочет помочь жене, которая уже умерла.

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А что Ольга? Впервые за четыре сезона героиня пришла к тому, чего требовала логика, организм и драматургия - надломилась и отпустила ситуацию в семье, решив - впервые за все сезоны сериала - заняться собой.

"Вообще это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой - иллюзия. Она думает, что сделает как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот. Ольга в этом смысле не исключение. Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: "Я не всемогуща". Но именно признание слабости - путь к победе. Так что для меня этот сезон - победный", - говорит исполнительница главной роли Ольга Троянова.

Удастся ли Ольге справиться с первым серьезным кризисом в жизни и принять реальность такой, какая она есть? Что случится со взрослыми детьми, привыкшими к гиперопеке со стороны матери? Как проявятся в этой ситуации несостоявшиеся мужчины Ольги - шеф гробовщиков Гриша (Максим Костромыкин), добрый бизнесмен Володя (Гоша Куценко) и вредный следователь (Олег Тополянский)? И нужна ли она вообще кому-то, кроме себя?

Смотрите новый сезон комедийного сериала "Ольга" с 31 августа в 20:00 на ТНТ!

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