Заворотнюк готова вернуться к съемкам, ее муж стал банкротом, а Дмитрий Певцов в коме?

Возвращение Заворотнюк и банкротство ее мужа

Еще в начале недели некоторое желтые издания вспомнили, что давно ничего не писали о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Напомним, что семья актрисы до сих пор не контактирует со СМИ и не дает комментариев.

На этот раз семью звезды коснулись два вида слухов. Первый был про то, что якобы соседи (да-да, те самые соседи, которые знают все) уверены, что актрисе настолько лучше, что она собирается обратно в кинематограф.

"Болеющая раком Анастасия Заворотнюк готова вернуться к съемкам", "Готова вернуться: что происходит с Заворотнюк", "Анастасия Заворотнюк готова вернуться к съемкам? Сосед актрисы рассказал о ее состоянии", "Заворотнюк готова приступить к съемкам в кино" - это и другое писали многочисленные желтые издания.

Портал "Вокруг-ТВ" и Teleprogramma.pro утверждают, что якобы сосед актрисы подтвердил, что она "полна оптимизма" и готова вернуться в кино. Тут же в других СМИ прозвучало продолжение: "Муж Заворотнюк стал банкротом".

Несколько СМИ утверждают, что лечение Анастасии было столь дорогостоящим, что бизнес ее супруга Петра Чернышева понес невероятные убытки. Портал "Комсомольская правда" изучил историю доходов фигуриста за последний год. Журналисты обнаружили убытки, но тут же выдали противоречие своим словам и сказали, что мужчина, наоборот, в 2019 году даже вышел в плюс. По их сведениям, в сумме за год он смог заработать более 90 миллионов рублей (1 миллион евро).

Доподлинно неизвестно, как было на самом деле. Официальных комментариев о финансовом положении Петра Чернышева или состоянии Анастасии Заворотнюк до сих пор нет.

Что произошло с Дмитрием Певцовым?

Эта неделя богата на сюрпризы. Самые громкие новости появляются тогда, когда какой-то из новостных порталов сообщает о госпитализации той или иной звезды. Всегда найдется кто-то, кто первым сообщит об "очень тяжелом состоянии и коме". Такая же участь постигла известного артиста Дмитрия Певцова.

"Дмитрий Певцов впал в кому", "Дмитрий Певцов находится в реанимации" - появились в Сети громкие заголовки.

В субботу вечером стало известно, что актеру стало плохо и его с подозрением на пневмонию увезли в больницу. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер объяснил представителям СМИ, что это не коронавирус, что был сделан анализ и он отрицательный.

Кстати, канал РЕН ТВ даже опубликовал комментарий Певцова, где он подтвердил, что хорошо себя чувствует. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Они диагностировали у актера дыхательную недостаточность.

После сам Дмитрий Анатольевич записал видеообращение в Instagram, в котором заверил, что с ним все хорошо, а настроение - бодрое. Экспресс-тест на Covid пока отрицательный.

Что касается "комы или тяжелого состояния", то пока ни одно проверенное СМИ и ни один официальный источник не подтвердили это.