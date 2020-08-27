Три года платят по 1200 евро в месяц просто так. В Германии начался новый эксперимент

Прием заявок на участие в эксперименте стартовал 18 августа. По его итогам исследователи хотят узнать, как безусловный базовый доход влияет на людей в долгосрочной перспективе и меняет общество.

"Мы хотим узнать, как это влияет на поведение и отношения, может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество", - рассказал Микаэль Бохмейер, предприниматель и создатель ассоциации Mein Grundeinkommen.

Как говорится на сайте эксперимента, сумму выплаты определили исходя из порога бедности, после которого возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничиваются. Бохмейер пояснил, что для большинства людей безусловный базовый доход - не прибавка к доходу, а повышение безопасности. Одна из целей исследования - выяснить, делают ли такие выплаты людей более устойчивыми к кризисам.

Это не первый эксперимент с безусловным базовым доходом в Германии. В 2015 году организация Mein Grundeinkommen, основанная берлинским предпринимателем Микаэлем Бохмейером, уже проводила похожую программу.

Тогда 26 немцам в течение года платили по тысяче евро, чтобы выяснить, будут ли они работать.

По итогам эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди не бросают работу, а занимаются тем же, чем и раньше, но начинают чувствовать себя лучше.

Эксперименты с выплатой безусловного базового дохода в последние годы проводят по всему миру, но пока эти выплаты нигде не ввели на постоянной основе. С 2017 года в Финляндии платили двум тысячам безработных добровольцев по 560 евро в месяц, но в 2020 году власти закрыли программу, не став расширять ее на работающих жителей.

Идею безусловного базового дохода также хотели проверить в Кении. Однако жители страны оказались слишком скептично настроены и не поверили, что кто-то раздает деньги просто так.