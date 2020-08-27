Чрезвычайно опасный ураган "Лора" ударил по побережью США

Ураган "Лора" в четверг достиг побережья США, информирует Национальный центр наблюдения за ураганами. Об этом сообщает Interfax.
"Чрезвычайно опасный ураган "Лора" четвертой категории ударил по побережью США близ города Кэмерон (штат Луизиана)", - говорится в сообщении центра.
Ураган сопровождается штормом, ветрами до 240 км/ч и наводнениями в некоторых частях Луизианы.
Ранее власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек.
Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.
Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли не менее 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.
Галерея: Ураган "Лора"
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