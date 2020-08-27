Чт, 27.08.2020
Лукашенко считает, что настоящая политика – это именно тот тип политики, которую он практикует. В конце концов, это человек, у которого когда-то были амбиции стать Царем всея Руси. Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

Чрезвычайно опасный ураган "Лора" ударил по побережью США

ФОТО: AFP / Scanpix

Ураган "Лора" в четверг достиг побережья США, информирует Национальный центр наблюдения за ураганами. Об этом сообщает Interfax.

"Чрезвычайно опасный ураган "Лора" четвертой категории ударил по побережью США близ города Кэмерон (штат Луизиана)", - говорится в сообщении центра.

Ураган сопровождается штормом, ветрами до 240 км/ч и наводнениями в некоторых частях Луизианы.

Ранее власти Техаса и Луизианы поручили провести эвакуацию тысяч человек.

Американский Красный Крест разместил около 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли не менее 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Галерея: Ураган "Лора"

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ