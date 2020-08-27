Стало известно, куда пропала певица МакSим

Оказалось, что МакSим в порядке. Она проводит время с детьми.

"Утро началось с беспокойных звонков от представителей средств массовой информации. Ах, МакSим пропала. Все стали оперировать и ссылаться на слова Аллы Довлатовой, которая якобы уже три месяца не может поговорить с "близкой" подругой!" - написала Соколова в соцсетях.

Маргарита намекнула, что с Довлатовой у МакSим никогда не было близких отношений. Она указала, что не стоит переживать. С певицей все прекрасно, она просто взяла паузу, чтобы поправить здоровье. Соколова подчеркнула, что нет причин для волнения. Она также разместила видео отдыха артистки с дочками.

"Всем вам давно известно, что с февраля месяца артистка решила взять паузу и пройти полное восстановление после аварии.

Было принято решение - полное погружение в жизненный цикл. Все время инвестировать в здоровье и семью. Могу сказать уверенно, что все получилось! Артистка в полном порядке! В данный момент отдыхает с детьми на море", - написала Маргарита.