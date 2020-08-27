"Почему-то подумала, что мы не сработаемся": Юлианна Караулова о Пугачевой, Фадееве и "Фабрике звезд"

Юлианна Караулова попала на "Фабрику звезд" в 16 лет. Параллельно она училась в Институте современных искусств на кафедре эстрадно-джазового вокала. Ее уговорили прийти на кастинг родители. Она была уверена, что там все по блату и ее не возьмут.

"Мама и папа все время топили за то, чтобы я пела", - отметила Караулова.

Она считает, что, если бы не родители, она бы и не стала певицей.

"Я никогда не верила в себя", - призналась Юлианна.

Во время кастинга присутствовали все - Аксюта, Матвиенко, Алла Пугачева и другие.

Видео: Юлианна Караулова на "Фабрике звезд"

Караулова рассказала о себе, а Алла Борисовна заметила, что слышно, что она студентка вокальной кафедры.

"Я очень легко прошла этот кастинг. Мне казалось, что это неправда... Мне не говорили ничего плохого... Возможно, сказалось то, что я выросла на другой музыке", - считает Юлианна.

Возможно, она позаимствовала некоторые вещи из R'n'B музыки. Макс Фадеев обратил внимание на нее на последнем кастинге и взял девушку к себе. Ей с ним отлично работалось. Оказывается, продюсер даже звал ее в группу Serebro.

Позже он отпустил ее, хотя у нее был подписан контракт. Карауловой не пришлось выплачивать никакие неустойки. Фадеев ее уговаривал. Он объяснял, что Юлианна совершает ошибку и еще к нему вернется. Конечно, она тогда начала сомневаться.

"Макс такой тонкий психолог", - отметила певица.

И все-таки Фадеев ее отпустил. Через месяц он позвонил с вопросом, как она, и тогда позвал и рассказал о группе Serebro. Но Юлианна уже начала серьезно учиться.

"На тот момент у меня было предложение сольного проекта... Я почему-то подумала, что мы не сработаемся с девочками... Я сразу понимала, что будет сложно", - призналась она.

Когда Юлианна приехала, она спросила, кто в Serebro солистка. Фадеев говорил, что все будут равны, но она понимала, что так быть не может. Она лидер, и ей будет некомфортно. Всегда кто-то будет тянуть одеяло. Кроме того, девушка хотела получить хорошее образование.

Конечно, когда группа поехала на "Евровидение", Юлианна кусала локти. Тем не менее она очень благодарна Максу за все, чему он ее научил. Как продюсер Фадеев в нее много вложил.

У нее действительно был самый настоящий роман на "Фабрике звезд" с другим конкурсантом - Русланом Масюковым. Но спустя год после проекта они расстались. Нынешний избранник Юлианны - это Андрей Черный. Они познакомились, когда певица начала записывать что-то сама, без Фадеева. Лет семь они просто общались и знали девушек и парней друг друга.

ФОТО: скриншот видео

Впервые большой успех после "Фабрики звезд" пришел к Юлианне после ухода из группы 5sta Family. Тогда она была очень расстроена. Ее подруга Бьянка написала для нее песню "Ты не такой". На тот момент никто не ожидал, что она так "выстрелит".

Клип певица сняла всего за 250 тысяч рублей (2,8 тысячи евро). Над ним работали ее друзья, и делали это бесплатно. Гонорар был лишь модели и за светокоррекцию. Аппаратуру также дали бесплатно. Были организованы бесплатные билеты в Рим.

Позже Караулова заключила контракт с Яной Рудковской.

Этим сотрудничеством Юлианна довольна. Она говорит, что у нее с продюсером партнерские отношения и ее это устраивает.