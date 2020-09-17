Он создал музыкальный проигрыш для шоу "Бой с Герлс" и "Ты как я", стал соавтором хита MUSIQQ "Страна без Названия", написал для Даны Соколовой песню "Индиго", "откастинговал" по всей России около 50 000 человек для шоу "Песни" на ТНТ, в котором был музыкальным продюсером от лица Black Star. И это еще далеко не все, что сделал парень из Лиепаи по имени Марко Джакомо.

​В большом интервью для RUS TVNET Марко Джакомо рассказал, что не так с Black Star, в котором он провел несколько лет, ждет ли он назад свою "творческую дочь" Дану Соколову, оставшуюся на лейбле, и куда ведет его личный путь, в котором нет места для "пассажиров в музыке".

Марко Джакомо - кто это?

Ему со сцены к/з "Дзинтари" передает привет Monatik, говоря в зал: "У вас есть крутой человек Марко Джакомо", в то же время на вопрос окружающим "Знаешь такого?" - многие пожимают плечами. Есть ощущение, что Марко знает музыкальная индустрия, но не знает широкая публика.

Сам Джакомо с этим не согласен. "Я могу дать 101%, что, если переспросить еще раз у коллег, они точно узнают. Почему? Потому что в Латвии был период, когда я написал песню вместе со своими друзьями - группой MUSIQQ, и она стала самым большим хитом за всю историю русскоязычной Латвии.

В 2013 году она набрала 13 миллионов просмотров, что для тех времен было нечто невозможное. Это сродни как сейчас 100 миллионов", - рассказывает он.

"По сей день я трясу стариной в роли артиста два раза в год - выхожу с ребятами на сцену и выступаю на Новый год и на Summer Sound. В этом году его, к сожалению, не было, но каждый год 20-25 тысяч человек в унисон поют эту песню до сих пор с 2013 года. Латвия меня помнит по этому.

Но в целом я - автор, композитор и главным образом музыкальный продюсер", - представляется он.

О доме

Марко Джакомо родился в Лиепае, жил в Риге, учился и подрабатывал в Англии и во Франции, но в последнее время перебрался в Москву. В марте он приехал в Латвию поменять визу - планировал остаться на три недели, а застрял на несколько месяцев.

"Я приехал в зимних вещах, ничего с собой не взял. Все лето провел в одних шортах, - говорит он. - Сейчас я живу в Лиепае, только потому что пандемия. Я не могу выбраться обратно в Москву. Границы закрыты, поэтому я застрял.

Это несильно меня огорчает с одной стороны, потому что любимый город, море, лето все провел здесь - вынужденный отпуск.

Латвия всегда будет моим домом, особенно Лиепая - я действительно большой патриот и фанат своего города.

Но так сложилось, что я уехал жить в Москву для достижения своих целей, и только из-за закрытых границ я сейчас здесь".

Марко не скрывает, что сейчас изучает, какие есть варианты вернуться в Россию, так как ему физически необходимо быть в Москве.

Но обо всем по порядку.

Пацанское начало в Лиепае

Все началось в 2003 году. По словам Марко, это был любительский уровень в квартирах, во дворах с пацанами. "В 2006 году мы сделали с ребятами пару песен - была группа "Стереотипы" - это для олдов лиепайских и латвийских, - уточняет он. - Появилось несколько песен прикольных, их локально начали слушать очень успешно".

На тот момент Джакомо уже знал Марата (Оглезнева, ныне одного из участников дуэта MUSIQQ. - Прим.ред.), у которого распалась группа Device. "И я предложил Марату сделать совместную песню. Мы сделали пару песен, это был 2009 год - неплохо пошли. Потом создали сайт-проект Skittles - там у нас был еще рижанин Stas Shurins - тот человек, который непосредственно потом уехал в Украину, победил "Фабрику звезд", "Танцы со звездами", его путь потом был большой и успешный", - продолжает Марко.

После отъезда Стаса Марат впоследствии создал группу MUSIQQ, а Марко стал заниматься сольным творчеством и все больше уходил в продюсерство - начал писать музыку и "текста" уже не только для себя, но и для других.

Первый хит, который выстрелил в Латвии

"Спустя пару лет, в 2013 году, захотелось поностальгировать, и я предложил Марату сделать классную русскую песню. На тот момент они с Эмилем уже были достаточно успешной и популярной группой. Так родилась "Страна без названия", - рассказывает Марко.

К тому времени он сам уже уехал учиться в Англию на продюсера, но развития своего там не видел: "Я все-таки русскоязычный человек - на русском языке могу больше доказать, и уже была популярная песня и имя. В Латвии меня уже знали - из 10 человек три на улице точно узнавали. Едешь в маршрутке, в автобусе - и песня эта играла, заходишь в магазин - везде ее встречал", - делится Марко.

Путь продюсера и встреча с Даной Соколовой

Вернувшись в Латвию, Джакомо начал сотрудничество со студией звукозаписи в Риге и создал свой маленький инди-лейбл GiacomovilleMusic, который по сей день существует.

"У меня тогда были артисты, среди которых была и Дана Соколова. Это был 2014 год.

С Даной мы начали писать песни - очень много написали, прямо в порыве вдохновения, - которые, не поверите, спустя пять лет мы достали и выпустили уже на Black Star", - признается он.

Среди тех, с кем Марко сотрудничал в то время, была и артистка Джулия Кей, выпустившая несколько хитов с популярным диджеем Родионом Гординым, Динара Рудане, которая теперь много работает с Раймондом Паулсом, Кристапс Чимдерс и другие.

Но со временем кто-то ушел, Дана Соколова уехала покорять Москву, и Марко понял, что тоже надо двигаться дальше.

Чемодан. Все с нуля в России

"Я понял, что Латвия мне жмет, мало места. Я знал, что у меня очень много есть чего дать, хочу найти больше людей и расширить горизонты, но в Латвии тяжело на русском языке двигать песни", - вспоминает Джакомо то время.

"Я понял, что свой русский язык надо пробовать доносить в России. Попытаться с нуля там.

Приехал с одним чемоданом в Москву. У меня в принципе там был один знакомый всего. Это был Баста.

Мы с ним как-то давно познакомились в Лондоне, когда он на концерт приезжал. Очень круто задружились, общались, снимали там клипы, тусовались, с Бастой круто проводили время в Лондоне", - вспоминает Марко.

"Я стою с чемоданом, не понимаю, что делать, еду на Gazgolder и говорю; "Привет, Вася, я в Москве! Хочу попробовать что-то начать, че делать?". А Вася сидит пишет свой очередной хит, у него большая студия... Я ставлю чемодан, там переодеваюсь и иду в поисках каких-то идей.

Я не приходил к нему конкретно за помощью: "Помоги, продвинь" - не было такого.

Я пришел к нему как к другу, у которого, если что, можно хотя бы часик перекантоваться, пока посмотреть, понять всю эту структуру московскую", - говорит Джакомо и добавляет, что какой-то период времени он потусовался на Gazgolder и "с ними, естественно, все было очень по-родному. Безумно люблю этого человека", но свой путь в Москве Марко прокладывал сам.

Воссоединение с "творческой дочерью" Даной Соколовой

Когда Джакомо начал оседать в Москве, с ним связалась Дана Соколова. К тому времени она уже прошла кастинг в Black Star с песней, написанной Марко.

"Она уже полгода была в Black Star, с разными продюсерами работала, ничего не получалось - как-то не шло, ничего ей не нравилось, не было симбиоза. Она предложила мне прийти на встречу с Виктором.

Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я ей сказал, что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более.

В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось", - рассказывает Джакомо.

Он открыто называет Дану своей творческой дочерью: "Я пишу слова, музыку и даю ей в определенный период времени - я вижу ее настроение, и к этому настроению я даю подходящую песню, она ее переваривает и выдает это все. Ее уникальный тембр сразу схватывает. Я когда вижу, как она записывает песню, - вижу, как будто написала ее она.

Мы так и говорим, как будто написала она, но моими руками. Это некая химия. Она существует, у нас она была", - убежден Марко.

Black Star затягивает

Он пришел к Дане, но работа в Black Star затянула дальше - начались знакомства с разными продюсерами и проектами, он стал пробовать силы и с другими артистами.

"Мне дали Дони, сказали: "Напиши песню", и я им с Сати Казановой написал "Я украду". Она стала хитом - 100 с чем-то миллионов просмотров", - приводит пример из той жизни Марко.

Он говорит: "Много таких работ есть, но я чаще теневой персонаж".

"Марк, разберись" и 50 000 человек на кастингах

В какой-то момент в жизни Марко появился проект "Песни". Чтобы его реализовать, компания Comedy Club Production обратилась к двум большим продюсерам - Максиму Фадееву и Тимати.

"Black Star на первых этапах не особо вникал в этот процесс, думали, что это что-то не очень серьезное, не понимали масштабы. Говорят мне: "Марк, разберись".

Меня поставили туда, доверили большое дело, за что большое спасибо. Я начал от лица Black Star уже полностью делать все во внутренних схемах вместе с Comedy Club Production - ездил на кастинги, набирал людей: первый год мы кастингнули по России 20 000 человек, на второй год - 30 000 человек. Это ты слушаешь вживую, каждому уделяешь минуту, и так подряд во всех городах", - свой крутой опыт описывает Марко.

По его признанию, так он сдружился с компанией Comedy Club Production, с которой до сих пор активно сотрудничает.

О странностях Black Star

Иначе обстоят дела с Black Star - эту страницу Марко для себя уже перевернул и не скрывает, что отношения с ними у него складывались странно.

"Тимати - очень крутой, я его очень уважаю. Он много делал добра для меня. Я его отдельно от Black Star держу. Как я угадал - он уже ушел из Black Star", - подмечает Марко.

"Пашу [Павел Курьянов - генеральный директор и соучредитель Black Star] и Вальтер - немножко с ними у нас были расхождения всегда по мыслям.

Они иногда делали непонятные мне вещи. Они частенько ведут грязную игру.

Я нигде никогда этого не говорил, но условно пример: шоу "Песни" на ТНТ - меня показывают много, а в компанию Comedy Club Production прилетает вопрос: "Зачем вы так много его показываете?". Они отвечают: "В смысле? Людям нравится, рейтинги. В чем проблема? Вы, наоборот, должны радоваться - он же представляет Black Star, а не самого себя здесь. Четкое имя - Black Star, Марко Джакомо, продюсер - чем больше его показывают, тем лучше вам". Они: "Не надо ему слишком много времени уделять". На что мы все были в шоке и в удивлении. Я вообще изначально не рвался в реалити, но так получилось - людям начало нравиться, что я рассказываю. Все произошло органично.

После разных таких выходок со стороны Black Star я накапливал большое мнение о них. Хотя всегда знал, какие они.

Ничего на Black Star не давалось легко, все время выгрызал все и забирал сам. Все, что предлагалось, все хватал и держал. Спасибо им за большой шанс, но если бы я его не удерживал - ничего бы не получилось", - в одном порыве ситуацию раскладывает Марко.

Он не скрывает и то, что первый год в Black Star работал бесплатно. "Никаких денег не платили. Только за "Песни" начали выплачивать, а за Дану, где я был машиной, которая движет, никто ничего не платил. Это еще один пунктик, минус Black Star", - отмечает Марко.

Чтобы прожить, он суетился, продавал песни на сторону и набивал свое собственное имя.

"Это было не запрещено. Я - автор, композитор, там кому-то бит сделаю, там - музыку, там - слова", - рассказывает Марко.

"После первого года мне начали платить зарплату - маленькую, но она была. Для галочки. Я делал дело души, не мерил его деньгами, больше мерил успехом. Но я начал поднимать этот вопрос, на что Пашу сказал: "Будет у тебя процент". Но проходит время, он говорит: "Нет, с другой пороговой суммы будет процент", потом снова: "Нет, я говорил с другой суммы".

То есть постоянно менял свое мнение, что не очень красиво. У них это частенько бывает. Не то чтобы я их поливаю грязью, я просто говорю как есть.

Мне это надоело. Я понял, что ради Даны я провел очень много времени, жертвуя собой. Вплоть до того, что мы с Даной вкладывали свои финансы, потому что Black Star недодавали. Это о том, какие они и почему я ушел".

По мнению Марко, поначалу в Black Star было круто, но в какой-то момент пришел некий сотрудник, который поменял структуру и начал все превращать "в кабалу такую, в которой артисты просто зашиваются и не могут из нее выбраться, теряют творчество, теряют вдохновение. Их насилуют - заставляют петь те песни, которые они не хотят".

Марко это не близко, говорит он. "На нас начали давить и говорить, какие песни нужно петь, потому что должен быть успех. Хотя у нас успех был - мы выросли и сделали большой концерт в "Известия Hall". Они говорили, что будет минус, не делайте концерт, но я лично был организатором этого концерта - в итоге Пашу сказал:

"Если концерт в минус, ты платишь со своего кармана". Я дал голову на отсечение и сделал этот концерт в плюс - мы забили этот зал полный, был успех, был рост, было большое шоу.

Это было масштабно - лучший концерт, который мы сделали с Даной. Я сделал его и ушел. Галочку поставил и сказал: "Все, ребят, я не буду больше жертвовать собой", на что Пашу мне сказал: "Мы тоже смотрели в сторону, не можем с тобой уже совладать". Я это понял как детский сад из серии: "Сам дурак"", - о конце сотрудничества рассказывает Марко.

"Творческая дочь" без папы

Джакомо не раз отмечал, что проект Дана Соколова – его детище, он ее "музыкальный папа", а она - его "музыкальная дочь". Сейчас Дана осталась на лейбле, а Марко вышел. Комментируя этот поворот в их взаимоотношениях, Марко говорит: "Это был удар для нее, который она пережила с честью с силой. Сотрудничество мы прекратили, а общение - нет, мы дружим.

Я ее жду. Я ей сказал, что я ее жду, я пишу песни. Как только она выйдет из Black Star, мы с ней запишем новый альбом и поедем в тур. Я знаю все, что делать уже.

Все зависит от нее - она уйдет, договориться с ними раньше, либо они останутся. Сейчас она работает на работе и не задумывается о таких вещах. Это только мои мысли. Она с ними работает, ей комфортно, если ей что-то будет не так - она скажет".

По словам Марко, они порознь уже полгода.

"У нее вышел кавер, непонятный, к чему, зачем. Сейчас они сделали ей попсовую песню с парнишкой в стиле, который сейчас все любят - условно почти кальянный рэп. Да, она встала на радиостанции, но это не та Дана, не естественная, которую я вижу. Песня ничего, если бы другой артист пел, может быть даже и хорошо бы было, но я не вижу Дану там, и для меня это сильная несостыковка. У меня внутри некий обман.

Меня от таких вещей бомбит по той причине, что мы людям дали "Индиго" - такие мотивационные песни, которые людей почти что с колясок инвалидных поднимали, дали такую философию, такую глубину, которой в принципе на рынке не было, после чего все это идет на поверхность - все легче, легче, легче для того, чтобы всем подвигаться.

Понятно, это быстрые деньги, но тот путь, который мы выбирали вместе - это путь к стадионам надолго. Земфира у всех в плеере по сей день, а однодневки суперхиты, которые были тогда, они никогда не будут в плеере", - рассуждает Марко, добавляя, что ему обидно, когда "из такого глубокого артиста пытаются упростить всю эту историю.

О своем пути и Giacomoville Music

Сейчас Марко сфокусировался на своем собственном лейбле Giacomoville Music.

"Я специально возобновил свой лейбл, который у меня был здесь в Риге, но ростер артистов весь обнулился - я подписал девчонок, которые участвовали в шоу "Песни" на ТНТ. У меня первый артист, с кем мы сразу стали тесно сотрудничать после первого сезона "Песен" - это SOLOMONA. Она неплохо шла в первом сезоне. Со второго сезона подписал "АЭТА", MALIKA и Vita.

Сейчас еще у меня новая артистка Эка [Джанелидзе] - она тоже из "Песен". В принципе у меня три участницы из моего лейбла, они еще участвовали в "Голосе" и далеко дошли в обоих проектах. В сентябре мы презентуем новую песню Эки - у нее все они такие саундтрековые, глубокие, широкие", - воодушевлен Марко.

По его словам с MALIKA они уже расстались, но "по-хорошему". "У нас больше творческое объединение, свобода - хочешь уходи, хочешь возвращайся.

Мой путь - кардинально разный от Black Star: мы не будем делать коммерческую музыку, мы будем делать то, что нам нравится и время наступит - как у всех других когда-то приходит определенный жанр, он придет.

Так же как у Zhara Music, Jony & Andro - они много лет делают эту музыку, но ее не было слышно. Сейчас их время, сейчас время кальян-рэпа. А еще сейчас время конкретного попа - такого как Клава Кока и NILETTO. Но оно пройдет, потому что все меняется", - предрекает Марко.

Он искренне верит, что займет свою нишу, артисты будут 100% сыты и довольны тем, что у них будут свои концерты, своя аудитория и свой заработок. Но это не будет только про коммерцию.

"Идеология Giacomoville Music - все артисты свободны, кому интересно и в кайф с нами работать, те работают", - подчеркивает он.

"Чем больше имя, тем больше ценник", или Зачем возвращаться в Москву

На вопрос, зачем так рваться в Москву, если в век интернета и так все происходит, Марко отвечает: "В Лиепае происходит то, что я нажил до этого".

Один из его основных заработков в это удаленное время - сотрудничество с Comedy Club Production - с создателями шоу для канала ТНТ, для "Пятницы".

"Я очень много делаю главных песен, саундтреков для шоу. Я сделал для таких, как "Бой с герлс" - основную мелодию, "шапку", для Comedy Battle, для "Песен", для нового шоу "Ты как я", нового шоу "Секрет".

Не все музыкальное оформление полностью под каждый звук, но основную мелодию, которая как шапка в "Ты как я" - это я создал, в Лиепае я ее и написал".

РЕБЯТА!!! ПРЕМЬЕРА!!!! СЕГОДНЯ на ТНТ вышло новое офигенное СЕМЕЙНОЕ шоу - ТЫ КАК Я от Comedy club production! где мне... Опубликовано Марко Джакомо Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

В Лиепае Марко собрал детей, записал их и все сработало: "Четыре маленьких ребенка, которые в Лиепае, станут маленькими звездочками в России", - улыбается он.

Но не все Марко может сделать из Лиепаи.

"Мне нужна большая профессиональная студия, которой здесь нет. А вообще - в Москве - это личные встречи, и личные встречи больше работают. Условно - я могу выслать песню, она может не понравится артисту, но если мы будем сидеть с ним на студии, она может понравится под каким-то общим вайбом. Если не нравится, мы сразу можем ее изменить, могу другую показать. В любом случае артист уйдет с моей песней.

А еще очень много заказов по рекламам, по шоу, где нужно присутствовать. И, конечно, это про развитие - поиск новых артистов, новых клиентов. Для того, чтобы коллаборировать с артистами, с ними нужно дружить, появляться в общей тусовке, появляться в медийной тусовке, раскачивать еще больше свое имя.

Без этого невозможно, или ценник падает. Чем больше имя, тем больше ценник", - поясняет Марко.

"Круговорот говна" и "пассажиры в музыке"

В своих высказываниях Марко часто "топит" за настоящую музыку и выступает против "круговорота говна" и "пассажиров в музыке", которые ничего дельного в нее не привносят.

"Пассажиры в музыке - это все блогеры, которые никогда не жили в музыке, которым плевать на это все. То есть - будет завтра что-то другое для профита, пойдут за ним.

Гусейн Гасанов - ну какой это музыкант? Когда у тебя аудитория в 15 млн человек - естественно, любую песню выпустишь, и она принесет кучу денег, и твоя аудитория в любом случае будет ее слушать", - приводит пример Джакомо.

В то же время он сразу отмечает, что не завидует такому успеху: "Если бы я гнался за деньгами, я бы давно на этой дорожке был, но я осознано против этой дорожки, я иду по другим путям. Я не гонюсь за бешеной славой и бешеными деньгами, а блогеры - это погоня за большим кушем. Для меня, когда блогеры лезут в музыку, это как отрыжка, я это не воспринимаю".

Комментируя свое отношение к Моргенштерну, Марко отметил: "Я поражаюсь его гениальности с точки зрения всего этого хайпа и всей этой продукции. Он просто делает деньги на тупых людях. Он это открыто говорит:

"Я делаю говно, а ты жрешь его". У меня это вызывает восторг с точки зрения бизнеса. Он им так говорит, а люди: "Да, насри еще" условно".

Кто молодец?

На вопрос, как из всего обилия современной музыки разобраться, что "круговорот говна и жвачка", а что по-настоящему музыка, Марко отвечает, что все это очень относительно, все это вкусовщина:

"Никогда не скажешь на 100% жвачка или не жвачка. Тот же NILETTO периодически делает какие-то жвачки, но он глубочайший артист, я два года подряд вел его в Black Star, они два года говорили: "Нафиг он нужен". Но NILETTO - не пассажир в музыке, он музыкант. Несмотря на то, что он делает какие-то осознанные ходы, у него параллельно можно отследить очень крутые песни. Он соуловый человек, у него глубокий, широкий голос. Его задача, как он и сказал, он будет кормить людей для того, чтобы набрать популярность, получить с этого деньги, и выпускать альбом песен, которые ему нравятся.

Мне нравится, что делают Miyagi & Эндшпиль. Они заняли свою позицию, они всегда в ТОП чартах, когда выпускают релиз, но они никогда не делают песни под людей. Они делают то, что им в кайф. У них есть респектабельность и качество.

Естественно, Скриптонит, Мот, Баста. Много андеграундных, Sirotkin классно делает. Крутые INTELLIGENCY с "Песен" на ТНТ. Они стрельнули с песней "Август" и стали чуть ли не номер один в Shazam чуть ли не во всем мире", - поделился своей оценкой Джакомо.

Он также положительно оценил то, что делают Jony & Andro, несмотря на то, что это не его музыка по вкусу. Похвалил и все, что делает Zhara Music: "С музыкальным продюсером Bahh Tee я тоже дружу - они молодцы".

Вместо заключения. Деньги и вера мамы

В одном из интервью Марко рассказывал, что был момент, когда его финансово поддержала мама.

"Был такой период, когда я вернулся с Англии. В Риге я не хотел идти на работу, это распылило бы творчество. Мама жила в Норвегии и хотела помочь. "Я чувствовала и верила в своего сына", - говорила она. А я просто не подвел. Вернул все с лихвой. Сейчас у меня большая цель - построить дом маме в Лиепае", - признается он и на прощание признается:

"Я всегда говорю, что я в самом начале. Но уже понимаю, куда идти".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET