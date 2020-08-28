Из-за роста заболеваемости Covid-19 в желтый список могут попасть еще три страны, в том числе Литва

Она подчеркнула, что SPKC ко всем странам относится одинаково - будь то Литва, Латвия или любая другая страна мира, и ограничения одинаковы, то есть после возвращения из Литвы также нужно будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Диминя отметила, что были отдельные случаи заражения Covid-19, ввезенные в Латвию из Литвы и Эстонии. В целом на прошлой неделе более половины новых случаев Covid-19 были ввезены из-за рубежа.

Поэтому, по словам представителя SPKC, расслабляться нельзя. Хотя показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии относительно низки, нужно быть готовыми к новым вспышкам, сказала Диминя.