Из-за роста заболеваемости Covid-19 в желтый список могут попасть еще три страны, в том числе Литва

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в желтый список на этой неделе могут попасть еще три страны - Италия, Словения и, возможно, Литва, а в красном списке больших изменений не будет, сказала Латвийскому радио эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Диминя.
Она подчеркнула, что SPKC ко всем странам относится одинаково - будь то Литва, Латвия или любая другая страна мира, и ограничения одинаковы, то есть после возвращения из Литвы также нужно будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию.
Диминя отметила, что были отдельные случаи заражения Covid-19, ввезенные в Латвию из Литвы и Эстонии. В целом на прошлой неделе более половины новых случаев Covid-19 были ввезены из-за рубежа.
Поэтому, по словам представителя SPKC, расслабляться нельзя. Хотя показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии относительно низки, нужно быть готовыми к новым вспышкам, сказала Диминя.
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