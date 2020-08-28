"Это очень серьезный удар": Владимир Познер об отравлении Навального и причастности Путина

В интервью, опубликованном на его официальном сайте, Владимир Владимирович признался, что у него с Навальным не самые лучшие отношения. Но, конечно, он желает ему здоровья.

"Но меня очень стало беспокоить - а как это повернется с точки зрения международной политики?" - заметил Познер.

Он считает совершенно очевидным, что "сразу же обвинения пойдут в сторону руководства России и конкретно Путина". По его мнению, люди, которые говорят об этом, "на самом деле не дают себе отчета в том, что Навальный уже много лет занимается своей деятельностью, выпускает блог и "ничего с ним не происходит".

Телеведущий уверен, что любой мыслящий человек понимает, что "случай с Навальным" гораздо опасней и менее выгоден для российского руководства. Но происходящее стоит воспринимать серьезно. Также он не считает, что медики лгут.

"А вот это, то что случилось, это очень серьезный удар. И как из этого выйти, что теперь с этим делать, я не знаю. Я не верю в то, что врачи лгут, ни с одной стороны, ни с другой", - заметил Познер.

Разговор о возможных теориях и предположениях Владимир Владимирович назвал "гаданием на кофейной гуще".

"Я просто говорю, что я не могу поверить, что врачи, те или иные, будучи врачами, лгут. Чтобы я в это поверил, надо это доказать. И я не верю, что Путин или его окружение являются инициаторами отравления Навального, хотя бы потому, что это им крайне невыгодно. Можно относиться к Путину по-разному, но он явно не глупый человек, и делать то, что может по нему ударить, без всякой на это необходимости он, конечно же, не станет", - уверен журналист.

Владимир Познер заметил, что российской стороне следует приложить максимум усилий, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло.

Не стоит исключать, что у Алексея Навального есть враги, которые захотели отомстить после его разоблачений.