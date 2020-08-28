Красота, не требующая жертв: как с умом выбрать мастера для косметических процедур

Характерно проблему обобщать и распространять на отрасль в целом. С другой стороны, с точки зрения практикующего косметолога, я хочу работать долго и сотрудничать с клиентом в долгосрочной перспективе. Моя работа - это мой знак качества, и я хочу, чтобы клиент возвращался ко мне", - убеждена Сабина Улберте.

Одних ультрафиолетовых лучей недостаточно

Специалисты отмечают, что существует немало факторов, которые клиент может оценить, войдя в дверь салона. Однако самое главное - интуиция. Не всегда легко сразу определить, можно ли в конкретном салоне чем-то инфицироваться. Конечно, необходимо визуально оценить чистоту помещения, внешний вид и одежду специалиста.

Информацию о салоне можно собрать заранее: каковы отзывы других клиентов, зарегистрировал ли предоставитель услуг свою хозяйственную деятельность, сообщил ли о своей деятельности в Инспекцию здравоохранения и можно ли его найти в списке поставщиков услуг красоты и татуировок.

Также не стоит стесняться попросить cпециалиста предъявить документ об образовании или сертификат медицинского работника, подтверждающий профессионализм и безопасность.

Сабина Улберте напоминает, что в условиях Covid-19 ответственный специалист должен работать в маске, потому что контакт с лицом клиента очень плотный, к тому же это должна быть медицинская, а не декоративная маска. Она также указывает на распространенную ошибку при дезинфекции многоразовых инструментов: "Для каждого многоразового инструмента существует свой собственный метод стерилизации - для некоторых это автоклав, для других - дезинфицирующее средство, куда на определенное время должны быть погружены наконечники принадлежностей. Также должны быть отдельные контейнеры для стерильных и нестерильных инструментов. Но обязательно хочу подчеркнуть: синяя лампа – это не стерилизация! Это должен знать каждый клиент, оценивая безопасность услуги. В контейнерах с ультрафиолетовыми лучами можно хранить уже продезинфицированные инструменты, но это недостаточно эффективный метод дезинфекции!"

В неудачах не всегда виноват специалист

Нередко единственным критерием выбора поставщика услуг является более низкая цена, а не качество и безопасность услуги. Конечно, это также вопрос честной конкуренции, напоминает Ренате Рейнсоне, но гораздо большее беспокойство вызывают риски, которым подвергаются получатели услуг, выбирая самую низкую цену, а не качество. Помимо вирусов герпеса, гепатита B и C, бактериальных инфекций, таких как стрептококк и стафилококк, грибковых инфекций или паразитарных инвазий, небезопасные и некачественные косметические услуги могут вызывать и другие проблемы.

Непрофессиональная и негигиеничная косметическая процедура может привести к образованию рубцов, невриту тройничного нерва, закупорке кровеносных сосудов, некрозу кожи и даже к слепоте из-за неправильных косметических инъекций.

Нельзя исключать аллергию или гиперчувствительность к наполнителям филлеров, таким как коллаген, гиалуроновая кислота или поли-L-молочная кислота. Своевременно отреагировать на такие проблемы сможет только специально обученный специалист, в распоряжении которого есть необходимые препараты.