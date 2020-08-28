Финансы Бритни Спирс переходят под контроль сестры, что будет с опекунством - неизвестно

Портал The Blast имеет в своем распоряжении бумаги, согласно которым, Джейми Линн вошла в число попечителей трастового фонда своей сестры в 2018 году. В документах указано. что после смерти певицы ее средствами из трастового фонда будет распоряжаться Линн.

Младшая сестра Бритни хочет добиться расширения контроля над состоянием. Она просит суд перевести средства из трастового фонда певицы на свои счета. Сумма не называется. По данным на декабрь 2019 года активы Бритни оценивались в 57 миллионов долларов (около 48 миллионов евро). Об этом пишет LA Times.

Известно, что если суд удовлетворит просьбу сестры Бритни Спирс, то ее трастовые средства фактически перейдут под контроль Линн. Пока неизвестно, как это отразится на опекунстве.

Напомним, 12 лет назад певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и нервных срывов. Управляющим всем ее состоянием был ее отец Джеймс Спирс. Именно он принимал решения о ее карьере, лечении и личной жизни.

В августе 2020 года Бритни Спирс через своего юриста попросила суд изменить условия опекунства. Артистка хотела, чтобы теперь ее опекуном стал менеджер Джоди Монтгомери. Но суд решил оставить все как есть до февраля 2021 года.

В Сети запущен флешмоб #FreeBritney, в рамках которого поклонники просят звезду подать знак, если ей нужна помощь.