Опрос избирателей: в Рижскую думу могут пройти восемь списков

Согласно опросу, наибольшее количество голосов на выборах может получить список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,6%.

На втором месте может оказаться "Согласие" - 18,9% голосов избирателей, на третьем - партия "Честь служить Риге", за которую могли проголосовать 7,4% избирателей.

За "Новое Единство", согласно результатам опроса возле участков, проголосовали 14,8% избирателей, за национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов - 8,8%.

Новая консервативная партия может получить 6,2%, Русский союз Латвии - 5,2% голосов.

Не исключено, что в думе будет представлен и Союз "зеленых" и крестьян, которому до 5%-ного барьера не хватает всего 0,2 процентного пункта.

Менее 5% набрали "Альтернатива" - 3,1%, KPV LV - 1,2%, "Новое Согласие" - 1,2%, "Едины для Латвии" - 0,4%, Партия действия - 0,3%, "Справедливость" и Партия центра - по 0,2% голосов.

В опросе приняли участие 2186 проголосовавших избирателей, из них свой выбор не назвали 654 или 30% опрошенных. Девять человек признали, что не голосовали, то есть не бросили в урны конверты с бюллетенями, бросили пустой конверт или умышленно поврежденный избирательный бюллетень.

По сравнению с предыдущими выборами до 30% выросло количество людей, не пожелавших назвать свой выбор. Среди них до 45% вырос удельный вес русскоязычных избирателей.

Три года назад в таком же опросе "Согласие" показало значительно более низкий результат, чем получило голосов после официального подсчета, в свою очередь у "Единства" и "Для развития"/ЛОР он был выше, чем официальные итоги выборов.

Таким образом, можно прогнозировать, что в этом году официальные результаты "Согласия", Русского союза Латвии и, возможно, "Честь служить Риге" и "Альтернативы" будут выше, чем показывает опрос, в то время как у "Для развития/За!" и "Прогрессивных", "Нового Единства" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - ниже.

Экзитполы ​совместно подготовили новостное агентство LETA, LTV, LR и Рижский университет Страдиня.

Подчеркнем, что это не официальные результаты выборов - они будут оглашены позднее.

Как заявлялось ранее, официальные результаты с небольших участков начнут поступать около 1:00, а большая часть результатов может быть обобщена к 3 или 4 часам утра.