Вчерашние случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе и Аглонском крае

В Риге сейчас 57 зараженных Covid-19, а Даугавпилсе и Аглоне - менее пяти.

В SPKC подтвердили, что больные коронавирусом в Аглонском крае не связаны с недавно проходившим там религиозным праздником.

Трое инфицированных Covid-19 лиц за прошедшие сутки было зафиксировано в возрастной группе 20-29 лет, двое в возрастной группе 60-69 лет, по одному в возрастных группах 30-39, 40-49 и 50-50 лет, а один старше 70 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2040 тестов на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания.