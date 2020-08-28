Сб, 29.08.2020
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Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"
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Таксистов проверяют на знание госязыка; были случаи, когда те бросали машину и убегали

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Часто граждане третьих стран, которые работают водителям такси Yandex и Bolt, недостаточно владеют государственным языком. Автотранспортная дирекция предприняла шаги по искоренению таких случаев, сообщает TV3.

17 августа вступило в силу новое требование, согласно которому, граждане третьих стран, не получившие сертификат о владении латышским языком как минимум на уровне B1, не могут перевозить пассажиров.

Таксистов в рамках контрольных закупок проверяет Контрольная служба.

Ее представитель Марис Вишкевскис говорит, что были случаи, когда водитель, понимая, что идет контрольная закупка, выскакивал из машины и убегал.

В следующем году всем перевозчикам предстоит перерегистрация, во время которой языковые навыки водителя будут проверяться лично Автотранспортной дирекцией.

Видео: Сюжет TV3

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