Таксистов проверяют на знание госязыка; были случаи, когда те бросали машину и убегали

Часто граждане третьих стран, которые работают водителям такси Yandex и Bolt, недостаточно владеют государственным языком. Автотранспортная дирекция предприняла шаги по искоренению таких случаев, сообщает TV3.
17 августа вступило в силу новое требование, согласно которому, граждане третьих стран, не получившие сертификат о владении латышским языком как минимум на уровне B1, не могут перевозить пассажиров.
Таксистов в рамках контрольных закупок проверяет Контрольная служба.
Ее представитель Марис Вишкевскис говорит, что были случаи, когда водитель, понимая, что идет контрольная закупка, выскакивал из машины и убегал.
В следующем году всем перевозчикам предстоит перерегистрация, во время которой языковые навыки водителя будут проверяться лично Автотранспортной дирекцией.
Видео: Сюжет TV3
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