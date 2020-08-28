Таксистов проверяют на знание госязыка; были случаи, когда те бросали машину и убегали

17 августа вступило в силу новое требование, согласно которому, граждане третьих стран, не получившие сертификат о владении латышским языком как минимум на уровне B1, не могут перевозить пассажиров.

Таксистов в рамках контрольных закупок проверяет Контрольная служба.

Ее представитель Марис Вишкевскис говорит, что были случаи, когда водитель, понимая, что идет контрольная закупка, выскакивал из машины и убегал.

В следующем году всем перевозчикам предстоит перерегистрация, во время которой языковые навыки водителя будут проверяться лично Автотранспортной дирекцией.

Видео: Сюжет TV3