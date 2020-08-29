Вс, 30.08.2020
Знаете, у нас компания такая открытая, и мы сами такие открытые, что мы вообще в этом плане как одуванчики немножко. Бдительность, наверное, усыпилась как-то. Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"

Актеры, журналисты и другие знаменитости выступили в поддержку сестер Хачатурян

ФОТО: https://www.instagram.com/tatyanacosmos/parshoota/irinashikhman/ коллаж RUS TVNET

27 августа на YouTube-канале центра "Насилию.нет" был опубликован видеоролик, в котором правозащитники, артисты и журналисты призвали оправдать сестер Хачатурян. 

В описании к проекту указывается, что при помощи этого видео активисты хотят не просто оправдать девушек, а изменить систему в России, когда самооборона признается преступлением. Речь идет о защите прав. 

"Мы призываем вас поддержать Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян. Мы призываем суд вынести справедливый приговор. Самооборона - не преступление", - говорится в тексте к видео.

Среди тех, кто высказался, много известных людей: певица Юлия Паршута, актер Сергей Епишев, актриса Варвара Шмыкова, журналистка Ирина Шихман, политик Алексей Навальный, журналист Григорий Туманов, кинокритик Антон Долин, участница Pussy Riot и соосновательница "Медиазоны" Надя Толоконникова, журналистка Татьяна Мингалимова, литературовед и главный редактор журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова и многие другие.

Напомним, в мае 2020 года Следственный Комитет (СК) Российской Федерации отказался переквалифицировать обвинение сестер Хачатурян с убийства на самооборону. СК завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказал в переквалификации статьи с убийства на необходимую самооборону. 

На переквалификации настаивала Генеральная прокуратура России. 

Как известно, в июле 2018 года в многоквартирном доме в Москве был найден убитым 57-летний Михаил Хачатурян. У него было несколько колотых ран в горло и грудь. Вскоре в качестве подозреваемых были арестованы его дочери Крестина (19), Ангелина (18) и Мария (17), которые утверждают, что отец применял к ним насилие  - как физическое, так и сексуальное. 

Видео: Актеры, правозащитники и журналисты призвали освободить сестер Хачатурян

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