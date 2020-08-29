Увлекательные сериалы для телевизионного марафона

Сергей Тимонин, соучредитель и режиссер Kino Kults, а также киновед, изучил путеводитель Samsung по сериалам www.skatos.tv и порекомендовал четыре самых захватывающих сериала.

"Сериалы и фильмы в настоящее время потребляются так же, как и хорошие книги — так же, как любители книг выбирают книгу своего любимого автора, любители кино смотрят передачи, созданные их любимым режиссером или с любимым актером. Интересно и то, что в Латвии чаще всего смотрят комедии, а в зарубежных хит-парадах - фильмы о супергероях", - отметил Тимонин.

Он объяснил, что во время кризиса, когда доступ в кинотеатры был закрыт и много времени проводилось дома, количество зрителей потоковых платформ резко возросло.

"Неслучайно Netflix, HBO и другие стримеры запланировали свои премьеры на несколько месяцев вперед", - пояснил Сергей.

Киноэксперт делится, по его мнению, самыми интересными сериалами, доступными на стриминговых платформах — возможно, один из них станет вашим любимым.

"Stateless" (мини-сериал из 6 серий)

Обладательница "Оскара" австралийка Кейт Бланшетт, которая несла на своих плечах проект "Stateless", теперь входит в длинный список авторов, поддерживаемых потоковой платформой Netflix. Близкой к сердцу актрисы и продюсера была история об иммигрантах, чьи жизни пересекаются в лагере беженцев — как оказалось, эта тема не менее актуальна в Австралии, чем в США. Выдающийся ансамбль актеров (Ивонна Страховска, Доминик Уэст, Джей Кортни, Фейсал Бази и сама Бланшетт) сыграют его нам в 6 сериях. Основано на реальных событиях.

"Ted Lasso"

Случаи, когда успешные скетчи комедийного шоу "Saturday Night Live" превратились в полноценные фильмы, уже не редкость, но индустрия не намерена останавливаться на достигнутом - сериал "Ted Lasso", основанный на спортивных скетчах NBC, скоро будет доступен на Apple TV+. с Джейсоном Судейкисом в качестве тренера по американскому футболу, который едет в Великобританию тренировать футбольную команду. Как вы понимаете, Тед скоро узнает, что между этими видами футбола есть существенные различия, и многие шутки в сериале также будут основаны на различиях между американским и британским спортом и просто на восприятии мира. Сам Судейкис также является одним из авторов сериала, создавая его вместе с Биллом Лоуренсом, которого вы знаете как автора сериала «Scrubs» — это будет и весело, и душевно!

"The Kissing Booth 2"

Практически исчезнувшие из кинотеатров романтические комедии (особенно для подростковой аудитории) нашли новый дом в потоковом сервисе Netflix со всеми 170+ миллионами пользователей, которые планируют Netflix & chill вместе с новым представителем жанра, который сейчас доступен в сервисе и производится десятками. Королева класса среди этих сериалов — «The Kissing Booth», неожиданный хит этого жанра и теперь новая франшиза, где Шелли, Ли, Ной и, конечно же, будка для поцелуев, упомянутая в названии, вернутся в сиквеле или даже нескольких, потому что аудитория четко показала, что она хочет видеть.

"The Umbrella Academy"

Когда Джерард Уис, солист группы "My Chemical Romance", объявил, что он создаст свой собственный комикс о одаренных подростках со сверхъестественными способностями, большинство смеялось - у богатых и знаменитых свои капризы… Но когда комикс "The Umbrella Academy добился неожиданного успеха и позже превратился в еще более популярный сериал от Netflix с двумя сезонами, больше не смеялся никто - перед нами полноценный хит и новый, захватывающий мир, не имеющий ничего общего с музыкальным прошлым автора. Во втором сезоне сериала вернется вся сплоченная команда, но уже при других обстоятельствах - хотя мы не обойдемся без угрожающего апокалипсиса (иначе без него не обойтись, особенно в наше время), ситуация обещает быть интригующе иной ...

Эти и подобные сериалы можно найти в руководстве по сериалам Samsung на сайте www.skatos.tv, где собраны последние сериалы на популярных платформах (таких как Netflix, Shortcut, HBO, Helio TV и другие), а также даны рекомендации, обзоры и отзывы профессионалов киноиндустрии.