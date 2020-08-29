Кирилл Нагиев: "Что можно подумать про человека, у которого отец - первый в списке Forbes"

Кирилл Нагиев признался, что получает множество негативных комментариев, отчасти это связано с тем, что о нем в первую очередь думают как о сыне Дмитрия Нагиева.

Он подчеркнул, что люди иногда высказываются в его адрес в грубой форме.

"Что можно подумать про человека, у которого отец - первый в списке Forbes", - отмечает Кирилл. Тем, кто наблюдает со стороны, кажется, что во всем ему помогает отец, что он пришел на все готовое.

С 18 лет Кирилл живет самостоятельно, и отец не помогает ему финансово. Правда, иногда хейтеры высказываются насчет его внешнего вида и говорят, что он своей бородой или усами "позорит отца".

Что касается привычки одеваться, то Кирилл не считает, что он одет модно. Да, у него есть свой стиль, но для него главное, чтобы одежда выполняла свою функцию.

"Как я в школу ходил, так и одеваюсь... Мне не нравится выражаться с помощью одежды", - отмечает он.

С 18 лет Кирилл начал сниматься в кино. Но после съемок в картине "Бригада-2" он отошел от кинематографа.

История со съемками этой картины была "мутная".

Наступил период творческого застоя. После этого он выучился на диджея и уехал в Индию.

Сейчас Нагиев-младший благодарен режиссеру Климу Шипенко, который пригласил его на роль в фильме "Холоп", а потом - в "Марафон желаний" и "Текст".

Недавно он вместе с Павлом Прилучным сыграл в фильме "Тень звезды". Кирилл объяснил, что у него роль отрицательного героя.

Отдельно парень рассказал, что он снялся в сериале "Нагиев на карантине". Конечно, Кирилл восхищается мастерством и профессионализмом отца. Он всегда доверял ему, что касается актерского мастерства. Для него было удивительно играть самого себя. Ему не нравится камео. Если говорить о ролях, которые он хотел бы сыграть, то это в каких-то картинах о Первой или Второй мировой войне.

Сейчас он не может утверждать, что доволен какой-то своей ролью. Теперь у него появился выбор, и он стал избирательным. Отчасти актер считает, что это связано с тем, что он основательно похудел.

Кирилл Нагиев также играет в театре. Он очень трепетно относится к театральным ролям. Актер подчеркивает, что отказывается заниматься ширпотребством или гнаться за хайпом. К примеру, он отказался от всех сезонов шоу "Холостяк".

Видео: Интервью с Кириллом Нагиевым