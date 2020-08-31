Хотя Турецкая Республика существует с 1923 года, в стране все еще есть много людей, которые в восторге от бывшей Османской империи и ее достижений. История собора Святой Софии и его преобразования в мечеть является логическим свидетельством этого энтузиазма, который в некотором смысле показывает современное лицо Турции. Серхун Аль, доцент Измирского университета, рассказал TVNET об Айя-Софии и мировоззрении Турции.

Серхун Аль ФОТО: TVNET Серхун Аль - доцент факультета политологии и международных отношений Измирского университета. Он получил докторскую степень в Университете Юты в США. Его академические интересы связаны с идентичностью, этническими конфликтами и проблемами безопасности в контексте турецко-курдских отношений.

- Какое лицо у современной Турции? Живы ли еще идеи светского государства?

- Я бы сказал, что Турция все еще относительно европейская страна Ближнего Востока. Хотя большинство населения исповедует ислам, наследие Мустафы Кемаля Ататюрка все еще живет. Если вы поедете в большие турецкие города - Стамбул, Измир, Анкару, вы увидите очень космополитическое общество - людей из разных стран и разных слоев общества. Многие женщины будут одеты в хиджабы, но многие их носить не будут. Ситуация, конечно, не такая, как в Саудовской Аравии, Ираке, Сирии, Иране и во многих других местах нашего региона.

Мустафа Кемаль Ататюрк ФОТО: Wikimedia Commons Для справки: Мустафа Кемаль Ататюрк был одним из основателей современной Турции и ее первым президентом. Как убежденный сторонник национализма Ататюрк провел ряд важных экономических и социальных реформ, которые сделали Турцию одной из самых богатых и сильных стран Ближнего Востока. Например, при нем был введен латинский алфавит, а также международные единицы измерения и отсчет времени по григорианскому календарю.

Однако я не могу отрицать, что за последнее десятилетие значительная часть населения покинула Турцию. Эти люди самые прозападные.

Для этого было несколько причин. Например, после протестов 2013 года в парке Гези правительство Реджепа Тайипа Эрдогана начало больше вмешиваться в личную жизнь людей. Также в 2015 году провалились мирные переговоры с Рабочей партией Курдистана (РПК), что привело к военным столкновениям в некоторых частях страны. В то же время мы столкнулись с деятельностью ячеек террористической группировки "Исламское государство". В свою очередь, после попытки государственного переворота в 2016 году в стране было объявлено чрезвычайное положение, за которым последовала зачистка учреждений государственного управления и университетов. В результате многие люди потеряли работу.

Протесты в парке Гези ФОТО: AFP/Scanpix Для справки: Протесты в парке Гези начались летом 2013 года, когда турецкие власти силой разогнали мирную демонстрацию, направленную против планов правительства застроить одну из последних зеленых зон Стамбула - парк Гези. Сразу после этого протестующие вышли на улицы в знак протеста против ограничений свободы слова и собраний, а также против постепенного распада светской Турции. Несмотря на то, что изначально протесты носили экологический характер, в итоге они обернулись чем-то гораздо большим.

- Значит, турецкое общество сегодня разделено?

- Турецкое общество всегда было таким. С момента основания Турецкой Республики в 1923 году люди обсуждали, что на самом деле значит быть турком и в каком направлении должна двигаться страна. Люди спрашивали, должна ли Турция стать современной, светской и прозападной или же современной, но более сосредоточенной на истории Османской империи, а также на ее связях с мусульманской цивилизацией. Сторонники второго лагеря часто упоминают султана Мехмеда II, который завоевал столицу Византийской империи Константинополь (современный Стамбул).

- Говоря о Мехмеде II, если я не ошибаюсь, он также начал сегодняшнюю историю Софийского собора и его превращения в мечеть. Благодаря ему этот собор теперь принадлежит Турции. Может, вы прокомментируете, насколько этот собор на самом деле важен для жителей вашей страны?

- Ответ на этот вопрос зависит от того, кого спрашивают. Для критиков наследия Кемаля Ататюрка собор Святой Софии, или Айя-София, - это то же самое, что и Мехмед II. Он, в свою очередь, символизирует покорение Стамбула. Это завоевание означает славу и величие, а также победу над западной цивилизацией.

Я хотел бы подчеркнуть, что, хотя Мехмед II превратил Софийский собор в мечеть, Османская империя не пыталась искоренить остатки завоеванной культуры.

Завоеватель Мехмед II ФОТО: Wikimedia Commons Для справки: Завоеватель Мехмед II был султаном Османской империи, который в турецкой истории в основном известен тем, что в 1453 году занял Константинополь, столицу Византийской империи. Это событие ознаменовало фактическое уничтожение Византии и открытие ворот для дальнейшей экспансии на Балканы и в Европу.

- Я думаю, что многим жителям Латвии неясна история этого собора. Можете ее немного набросать?

- Если не ошибаюсь, он был построен в VI веке. Это было время, когда Анатолийским полуостровом управляла наследница Древней Римской империи - Византийская империя. Это важно для православных христиан, потому что, как известно, византийцы были православными. Я уже упоминал, что в 1453 году Константинополь был завоеван султаном Мехмедом II, превратившим Айя-Софию в мечеть. После образования Турецкой Республики президент Мустафа Кемаль Ататюрк решил превратить мечеть в музей.

Его расчет был следующим: Айя-София должна стать символом слияния христианской и исламской цивилизаций, который хотели бы видеть люди во всем мире.

Он хотел создать новую нацию, напоминающую модели, принятые на Западе. Такой подход существовал до тех пор, пока президент Эрдоган не решил снова превратить собор в мечеть.

собор Святой Софии ФОТО: ERDEM SAHIN/EPA Историческое развитие собора Святой Софии: В 537 году Айя-София была построена как восточная православная церковь;

В 1204 году собор был преобразован в римско-католическую церковь;

В 1261 году перестроен в восточную православную церковь;

В 1453 году Османская империя захватила Константинополь;

В 1935 году по решению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София была преобразована в музей;

10 июля 2020 года Высший административный суд Турции отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея;

24 июля 2020 года в мечети прошел первый пятничный намаз, или мусульманская молитва. Источник: LSM

- Если мы говорим о настоящем времени, вы писали ранее, что это решение Эрдогана можно объяснить тем, что вы упомянули ране, - борьбой между западной и исламской цивилизациями. Согласны ли вы с этим?

- Да. Ататюрк однажды попытался создать новое государство, но его стиль руководства был относительно авторитетным. Он основал светскую Турецкую Республику и только после этого пытался добиться общественной поддержки. Однако эта поддержка была не такой уж большой. Были люди, у которых было радикально иное видение того, куда должна идти Турция - те же самые, кто хотел видеть Турцию более исламской. Даже среди сторонников Ататюрка были разногласия. Надо помнить, что Турецкая Республика была создана после изгнания Великобритании и других западных стран с Анатолийского полуострова.

Поэтому образовался парадокс: с одной стороны, мы хотим сближаться с Западом, а с другой стороны - с ним боремся.

Это то же самое, о чем я упоминал ранее - сторонники альтернативной модели Турции хотели видеть современную Турцию, но только такую, которая будет уделять больше внимания прошлому Османской империи и исламскому наследию.

Одежда османских моряков XV века ФОТО: Reuters/ScanPix

- Итак, решение превратить собор Святой Софии обратно в мечеть является частью этой исламской модернизации?

- Да, мы можем с уверенностью сказать, что президент Эрдоган принадлежит к политической традиции, которая противоречит видению Ататюрка.

Некоторые ученые называют эту традицию неоосманизмом. Государство стремится подчеркнуть османскую культуру и османское политическое видение как во внутренней, так и во внешней политике.

Цель Турции не в том, чтобы снова стать империей, но она определенно хочет быть региональной державой и играть важную роль на бывших территориях Османской империи. Для этого Анкара пытается использовать инструменты "мягкой власти" (например, фильмы и сериалы). Также все чаще используется так называемая "жесткая власть". Посмотрим на военные операции Турции в Сирии и Ливии, а также на ее активное участие в конфликте Нагорного Карабаха. Превращение собора Святой Софии в мечеть прекрасно вписывается в эту неоосманскую историю. Вопрос только в том, почему именно сейчас? Партия Эрдогана находится у власти 18 лет.

- Является ли решение превратить собор Святой Софии в мечеть достаточным для управления на Ближнем Востоком?

- Не только на Ближнем Востоке. Османский султан был также халифом - лидером мирового мусульманского сообщества. Возможно, этим решением Эрдоган пытается найти подход к сердцам мусульман в других странах мира, то есть завоевать среди них популярность. Например, в Индии, Пакистане, Афганистане и на Балканах многие люди видят в нем защитника ислама.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ФОТО: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/via REUTERS

Однако я думаю, что заявление Турции, безусловно, многие оспаривают. У Анкары не очень хорошие отношения с Саудовской Аравией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Пока их интересы сталкиваются в Ливии, Катаре и Сирии.

- Есть ли у Турции ресурсы для того, чтобы играть роль региональной державы?

- Экономических ресурсов у нее точно нет. Если мы посмотрим на ситуацию с уровнем безработицы и стоимостью турецкой лиры, то страна, безусловно, сталкивается с проблемами. Финансовую помощь оказывает Катар, в некотором смысле - Китай. Турция не хочет просить денег у Международного валютного фонда, потому что это будет означать зависимость от Запада. Таким образом, с финансовой точки зрения региональное правительство Турции вряд ли будет устойчивым.

Следует отметить, что правительство вложило огромные средства в модернизацию армии и развитие военной техники. В арсенале Турции есть современные дроны и высококачественная военная техника разного рода. Следует также напомнить, что Турция находится в Ливии, чтобы получить доступ к энергоресурсам в Средиземном море. В свою очередь, одной из причин военного вмешательства Анкары в Сирию является желание получить доступ к деньгам реконструкции. Не исключено, что эти вложения окупятся в будущем.

ФОТО: EPA/Scanpix

- Пытается ли Эрдоган увеличить свою внутриполитическую поддержку с помощью Айя-Софии?

- Это могло быть одной из причин такого решения. Турция по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими проблемами, а популярность Эрдогана падает.

Он стал более авторитарным по сравнению с ситуацией 10 лет назад и постепенно теряет поддержку в строго религиозных общинах. Два бывших союзника - Ахмет Давутоглу и Али Бабаджан - также отделились от него и сформировали свои партии.

Другой причиной могут быть отношения Турции с Западом. Ситуация изменилась с 1980-х и 1990-х годов, когда у Турции улучшились отношения с Европейским союзом. В то время Анкара еще хотела стать членом этой организации. Я думаю, Эрдоган очень хорошо понимает, что ситуация изменилась, и ему больше не нужна поддержка Запада. По этой причине он не постеснялся рискнуть. Тем более что Европа в настоящее время занята борьбой с Covid-19, переговорами о Brexit и усилиями, направленными на то, чтобы остановить нелегальную миграцию. Примечательно, что серьезной реакции со стороны ЕС не последовало. Конечно, нельзя сказать, что Турция вообще больше не будет сотрудничать с западными институтами. Например, в рамках НАТО Анкара продолжает играть важную роль.

- Если мы говорим о НАТО, считаете ли вы, что Турция все еще может считаться надежным союзником?

- Она может быть надежным союзником, но мы должны задать и себе аналогичный вопрос - могут ли Европейский союз и НАТО быть надежными союзниками для Турции? Например, соглашение между Турцией и ЕС о размещении сирийских беженцев в нашей стране является неэтичным. Европейский союз решил дать Анкаре деньги, но это не решает проблемы. Это соглашение также поддерживает авторитаризм в Турции. Есть серьезные вопросы о том, можно ли положиться на эти институты, чтобы сделать нашу страну более демократичной.

Стамбул ФОТО: Reuters/ScanPix

- Может ли Айя-София пострадать от решения Эрдогана? Если не ошибаюсь, раньше собор находился под крылом Министерства культуры и туризма, а сейчас передан Управлению по делам религий. С другой стороны, Управление по делам религий может не уделять так много внимания состоянию святилища.

- Это хороший вопрос. Хотя собор Святой Софии теперь снова является мечетью, правительство подчеркнуло, что посетители по-прежнему могут его осмотреть. Он также будет, как и раньше, охраняться как культурное наследие человечества. Однако мне кажется, что эта новость еще не дошла до широких масс.

- Значит, латыши могут поехать в Стамбул и посмотреть собор Святой Софии?

- Да. К тому же теперь вход в него бесплатный. Прошлым летом некоторые из моих друзей из США снова побывали в соборе. Вход тогда стоил 20 долларов. Однако туристам теперь приходится считаться с тем, что попасть в собор во время молитвы невозможно.

- Спасибо за интервью!

- Спасибо!