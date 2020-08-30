Утяшева о домашнем насилии: "Я жила в испуге, что придет немножко нетрезвый папа и опять начнется"

Телеведущая и экс-спортсменка Ляйсан Утяшева стала героиней программы Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Звезда впервые рассказала, что, будучи ребенком, была свидетелем домашнего насилия.
Ляйсан призналась, что много раз могла привлечь внимание на хайпе, но ее останавливала память о маме. Тем не менее она сделала постановку Bolero о сильных женщинах, в которой многое о ней самой.
Утяшева заговорила о нынешнем времени и вспомнила, как в последнем интервью рассуждала о домашнем насилии. В разговоре со Светланой Бондарчук она еще раз подчеркнула, что женщинам надо бежать от таких мужчин.
"Я не хочу из своего папы делать демона. Но я помню, как я в 10 лет натерпелась... Все начали потом писать посты на эти тему, но я воздержалась... Я жила в испуге, что придет немножко нетрезвый папа и опять начнется", - вспомнила Ляйсан.
Тогда она говорила маме, что им нужно уйти, но та объясняла, что у них семья. Мать Утяшевой беспокоило, что подумают люди. Она убеждала дочь, что папа болен и надо ему помочь вылечиться.
Ляйсан уже тогда была достаточно взрослая и все понимала. Она видела, как мама, скрывая побои, сидит каждое утро с куском мяса из морозилки.
"Когда я подняла руку на собственного отца - это перебор", - подчеркивает звезда.
Она прекрасно помнит тот момент, когда папа сломался и стал таким: это был момент, когда он перестал быть учителем истории и пошел в бизнес, где многое не знал и не умел.
Видео: Интервью Светланы Бондарчук с Ляйсан Утяшевой
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