Утяшева о домашнем насилии: "Я жила в испуге, что придет немножко нетрезвый папа и опять начнется"

Ляйсан призналась, что много раз могла привлечь внимание на хайпе, но ее останавливала память о маме. Тем не менее она сделала постановку Bolero о сильных женщинах, в которой многое о ней самой.

Утяшева заговорила о нынешнем времени и вспомнила, как в последнем интервью рассуждала о домашнем насилии. В разговоре со Светланой Бондарчук она еще раз подчеркнула, что женщинам надо бежать от таких мужчин.

"Я не хочу из своего папы делать демона. Но я помню, как я в 10 лет натерпелась... Все начали потом писать посты на эти тему, но я воздержалась... Я жила в испуге, что придет немножко нетрезвый папа и опять начнется", - вспомнила Ляйсан.

Тогда она говорила маме, что им нужно уйти, но та объясняла, что у них семья. Мать Утяшевой беспокоило, что подумают люди. Она убеждала дочь, что папа болен и надо ему помочь вылечиться.

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Ляйсан уже тогда была достаточно взрослая и все понимала. Она видела, как мама, скрывая побои, сидит каждое утро с куском мяса из морозилки.

"Когда я подняла руку на собственного отца - это перебор", - подчеркивает звезда.

Она прекрасно помнит тот момент, когда папа сломался и стал таким: это был момент, когда он перестал быть учителем истории и пошел в бизнес, где многое не знал и не умел.

Видео: Интервью Светланы Бондарчук с Ляйсан Утяшевой