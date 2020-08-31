Разбитая бутылка в магазине: кто обязан взять на себя ответственность?

Бывало ли так, что вы становились свидетелем ситуации, когда по какой-то причине в магазине была разбита бутылка или банка, которую не хотели покупать? Случиться может с каждым, но вопрос актуален: кто заплатит?
В передаче Bez Tabu своей историей поделилась молодая мамочка. Закупаясь в магазине с двухлетним ребенком, Элита случайно разбила бутылку алкогольного напитка. Возмущенная продавщица приказала тут же за нее заплатить.
Злая продавщица высказалась не только о разбитой бутылке, но и о воспитании ребенка, а также попросила Элиту больше не приходить в магазин.
Молодая мама отмечает, что в магазине проходы к стеклянным бутылкам очень узкие. За проступок она заплатила, поскольку спешила на автобус, но вопрос все еще актуален: кто берет на себя ответственность в данной ситуации - покупатель?
Мнения опрошенных людей разделились: кто-то считает, что нужно говорить с руководством магазина, чтобы не платить, а кто-то - что ты разбил, тебе и платить.
Как пояснила представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC),
закон подобные ситуации не контролирует. Все зависит от внутренних правил магазина и добросовестности продавца.
Некоторые представители магазинов признались, что плата не взимается, если ущерб причинен случайно.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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